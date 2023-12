STIGLE PRVE REAKCIJE RUSIJE POVODOM ISTORIJSKE ODLUKE EU O UKRAJINI Peskov: "Jasno je da ta zemlja ne ispunjava kriterijume"

Rusija je danas objavila da je odluka Evropske unije da otvori pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom politička odluka koja bi mogla destabilizovati Uniju te je pohvalila Mađarsku što se tome usprotivila.

"Pregovori o ulasku u EU mogu trajati godinama i decenijamaa. EU je oduvek imala stroge uslove za priključenje i sasvim je jasno da ni Ukrajina ni Moldavija ne ispunjavaju kriterijume", izjavio je potparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

"To je politička odluka"

"Jasno je da je to apsolutno politička odluka, da je EU htela da pokaže solidarnost s tim zemljama. No, takve nove članice mogle bi destabilizovati EU i, s obzirom na to da smo na istom kontinentu, naravno da to pažljivo pratimo", dodao je.

Evropski čelnici su se na samitu dogovorili da otvore pregovore s Ukrajinom iako trenutno ratuje s Rusijom, koja je rekla da će se rat nastaviti dok ne ispuni svoje ciljeve. Lideri su premostili protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbana tako što je napustio dvoranu u trenutku kada se glasalo za taj istorijski korak, koji je Peskov komentarisao ironično.

"To je jedinstven slučaj"

"To je jedinstven slučaj, da se čeka da neko napolje na kafu, pa da se u njegovoj odsutnosti donesu odluke", rekao je. EU se takođe dogovorila da Gruzija, koja je kao Ukrajina i Moldavija bivša sovjetska republika, postane kandidat za članstvo.

"Impresionirani smo Mađarskom"

"Na našu žalost, želja EU da demonstrira tu političku volju je u velikoj meri određena željom da se što više iznervira Rusiju i antagonizuje EU u odnosu na Rusiju", rekao je Peskov. Samit zbog mađarske blokade nije mogao da se dogovori o 50 milijardi evra pomoći Ukrajini.

"Mađarska ima svoje interese i, za razliku od brojnih drugih članica, čvrsto ih brani, impresionirani smo time", istakao je Peskov.

(Kurir.rs/Index/Preneo: A.N.)

