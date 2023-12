JEZA! INTERNETOM KRUŽI SNIMAK KOJI JE SADA U POSEDU ČEŠKE POLICIJE! Ilić UŽIVO iz Praga o masakru u kojem je POGINULO 15 LJUDI

U jutarnji program "Redakcija" uživo se uključio iz Praga predsednik NVO "Geopolitikon" Milutin Ilić povodom strašnog masakra koji se dogodio juče oko 15 časova u glavnom gradu Češke kada je napadač naoružan automatskom puškom ubio najmanje 15 osoba, a ranio više od 24 u do sada najsmrtovnijoj pucnjavi u istoriji Češke.

Ubica, dvadesetčetvorogodišnji student Filozofskog fakulteta Karlovog univerziteta, poginuo je pošto je pao sa zgrade fakulteta.

To je saopštio gradonačelnik Praga Bohuslav Svoboda, medjutim, policija se još nije zvanično izjasnila o načinu na koji je napadač poginuo, ali lokalni mediji javljaju da je pre pada pucao sebi u glavu.

Kako je otklonjen momenat da je napad terorističke prirode, Ilić podseća da je pre ovog ubistva počinjeno još jedno kada je ubijen otac i njegovo dvomesečno dete za koje se sumnja da je isti počinilac.

- Verovatno će ispasti da je neki psihološki problem. Ubicu su smatrali čovekom bez i jedne mrlje u karijeri... Šta je bitno za istragu - dobio je dosta pohvala, smatrao se perspektivnim studentom... zbog toga je imao dozvolu za posedovanje velikog broja oružja. Ovde je to moguće i čak nabaviti i vojnu pušku kojom je on izvršio ubistvo. Napominjem da je ovde to moguće i da je legalno nabaviti sve za nju, sve što mu je nažalost pomoglo u izvšrenju zločina - započeo je Ilić.

Negde oko 14 i 59 stigla je prijava o pucnjavi i aktivnom strelcu u prostoru fakulteta. Ubica nije imao saučesnika, a kako je rekao Ilić, policija će sve saznati.

- Prijavom u 12 i 20 u njegovoj opštini da će mlad muškarac da ode u Prag i da izvrši samoubistvo, policija je odmah reagovala, na šta su u 12 i 45 ustanovili da je njegov otac ubijen. Do 14 policija evakuiše objekat gde je on trebalo da ima predavanja, ali on odlazi u samo sedište fakulteta... Negde oko 14 i 59 stiže prijava o pucnjavi u tom prostoru, policija, shvativši da treba da bude na drugom mestu, upućuje se tamo, URNA specijalna jedinica ekvivalent srpskom SAJ-u bila je za 11 minuta na licu mesta, u 15 i 25 se potvrđuje rešavanje situacije... Još se utvrđuje da li je ubica počinio smoubistvo - rekao je.

