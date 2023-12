"OVO SU SAVREMENI VUKOVI SAMOTNJACI" Sagovornici Kurira o uznemirujućem trendu, koji je posle Beograda pogodio i glavni grad Češke

Pre nego što su analizirali najnovije informacije koje stižu sa ukrajinskog i fronta u Pojasu Gaze, gosti u studiju komentarisali su tragediju koja se dogodila u Pragu.

Obradović je istakao sličnosti sa prethodnim napadima u Americi i Rusiji, navodeći da takvi napadi nisu strani ni drugim zemljama.

- Mi smo, nažalost, imali majski pokolj. Dakle, jednostavno, nema razlike - otkriva njegovu zabrinutost za slične incidente u prošlosti.

Analizirajući reakciju FBI-ja na prethodne događaje, Obradović ističe da je detektovanje takvih pojedinaca izuzetno teško. Pokušaji pronalaženja motiva ili indikatora upozorenja nisu uvek uspešni.

- I to nam samo pokazuje da mi ne možemo proniknuti u njihove motive - dodao je.

Nadalje, on naglašava važnost razumevanja činjenica umesto teorija zavere. - To mi više deluje kao popularna kriminalistika. Da se sve živo povezuje.

Obradovićev govor, iako je pružio neke uvide, takođe je ukazao na ograničenost u razumevanju i sprečavanju ovakvih tragedija.

- Ali ne možemo svi pobeći u mišije rupe - njegova izjava ukazuje na složenost situacije i nemogućnost potpunog sprečavanja ovakvih događaja.

Istakao je potrebu za objektivnošću i analizom činjenica umesto brzog donošenja zaključaka.

"To je generacija alfa i zed koji imaju one karakteristike koje naše nemaju, a to su ti vukovi samotnjaci", pridružuje se razgovoru novinar Zoran Vitorović koji se javlja iz Ciriha.

On smatra da je samo pitanje momenta kada će neko tako nešto da uradi, ipak Vitorović se osvrće na to kakvo je stanje u Švajcarskoj.

- Češka je ste uređena, ali gde je snaga Švajcaraca? Odgovornost koju pojedinac ima je takva da može da nadrlja i on i njegova porodica, jako su rigorozni... Ovde je reč o nečemu što se zove kontrola i razvoj svesti... Ovde ne može tako nešto da se desi jer je stalno mehanizam prevencije - rekao je Vitorović, podsetivši sve na crni maj u Beogradu na Vračaru i masakr nedužne dece i radnika obezbeđenja koji su ga obeležili.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu samtra da suštinski literatura prepoznaje da su ovakvi slučajevi zarazni.

- Razlika između kopi keta, "kopi ket" primenjuje metod koji je uspešan, a ovo je možda više okidač za osobe koje su ranije imali takve planove... - istakao je Obradović koji kaže da u Švajcarskoj nije sramota prijaviti pretnju, dok ovde "jeste", i da bi svi trebalo da se ugledamo na komšije.

Na to se nadovezao Vitorović ispričavši da je za njegovu poćerku, kada je htela da kupi biber sprej za samoodbranu u Švajcarskoj, bilo potrebno da prođe tromesečnu obuku.

- Reč je o kontroli, prevenciji i jasnoj svesti. Vi ako date medijski prostor da se o ubici priča, kao što je to bilo u maju kod nas, onda imate efekat "triger" pronaći će si i oni koji se osećaju nezadovoljno životom... Zašto se ovo nikada nije dogodilo u Švajcarskoj? Zato što se u startu, čim se pojavi dim odmah reaguje na to... - istakao je.

