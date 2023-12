KINA U RATU NEMA ŠANSI PROTIV AMERIKE! Bivši šef NATO: Vojska joj zaostaje bar 10 godina za snagama SAD

Kina ne bi mogla da se bori protiv SAD ako bi rat izbio u narednoj deceniji, rekao je bivši vrhovni komandant saveznika NATO-a.

- Kina, po mojoj proceni, neće biti spremna da se suoči sa SAD na veoma zreo način još oko 10 godina - rekao je penzionisani admiral Džejms Stavridis.

Stavridis je bio šef NATO-a od 2009. do 2013. Pre nego što je preuzeo kormilo NATO-a, bio je komandant Južne komande SAD od 2006. do 2009. godine, nadgledajući vojne operacije u Latinskoj Americi.

Godine 2021. Stavridis je postao jedan od koautora romana pod nazivom „2034: Roman o sledećem svetskom ratu“. Knjiga je izmišljeni prikaz rata između SAD i Kine oko Južnog kineskog mora.

Stavridis je izneo svoju procenu vojnih sposobnosti Kine kada ga je novinar Majkl Medved pitao da li će američko-kineski rat izbiti pre 2034. godine.

- Iako Kina gradi ogromnu flotu, iako se ponaša veoma agresivno, još nisu spremni da postroje sve što im je potrebno da se suoče sa Pacifičkom flotom - rekao je Stavridis.

Kina ima najveću ratnu mornaricu na svetu, sa preko 355 brodova u svojoj floti, prema izveštaju američkog mornaričkog instituta za 2021.

U julu su procureli obaveštajni podaci američke mornarice, koji su otkrili da su kapaciteti kineske brodogradnje 232 puta veći od američkih.

Ali ovo bi, tvrdi Stavridis, bilo nevažno s obzirom na snagu američkih vojnih saveza.

- Ako bi došlo do rata sa Kinom, to ne bi bile samo SAD i Kina. Imamo saveznike koji su se zakleli da će doći i biti deo takve vojne kampanje. To su Japan, Južna Koreja, Filipini, Australija, Novi Zeland. Dakle, to je mnogo vatrene moći kada sve to spojite – rekao je Stavridis.

Stavridis je rekao Medvedu da bi takvo odvraćanje dalo SAD „malo grejs perioda“ da dodatno ojačaju svoju vojsku, istovremeno ublažavajući bilateralne tenzije diplomatskim putem.

Stavridisove izjave dolaze nakon godinu dana teških odnosa između SAD i Kine. Došlo je do nekoliko napetih konflikata između dve zemlje.

U februaru je američka vojska oborila kineski balon za nadzor nakon što je preleteo kontinentalni deo SAD. Kasnije u maju došlo je do sukoba između kineskog aviona i američkog špijunskog aviona iznad Južnog kineskog mora.

- Pozivamo relevantne ljude da napuste mentalitet Hladnog rata, prestanu da podstiču konfrontaciju između Kine i SAD i učine više stvari koje doprinose jačanju međusobnog poverenja između dve zemlje i prijateljstva između dva naroda - rekao je Liu Pengiu, portparol kineske ambasade u SAD u odgovoru na Stavridisove komentare.

