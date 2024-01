VOZAČ AUTOBUSA U KOJEM JE POGINULA TRUDNA HRVATICA NIJE IMAO INFARKT: Stigli rezultati nalaza koji OTKRIVAJU UZROK SMRTI

Zahuktava se istraga zbog stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila pre nepuna četiri meseca u venecijanskim Mestrima, kada je autobus pun putnika s 10 metara visokog nadvožnjaka sleteo u provaliju i tada se zapalio i ugasivši živote 21 osobe. Među poginulima je bila i trudna Splićanka Antonela P.

U spis koji se formira pod palicom tužiteljke Laure Kameli, i na kojem osim kriminalista rade mnogobrojni veštaci, pristigli su medicinski veštački nalaz i obdukcijski nalaz tela profesionalnog vozača Alberta Rizota (40), koji je sebe i 20 putnika odvezao u smrt, dok ih je 15 pravim čudom preživelo.

foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Zaključak doktora veštaka s medicinskog fakulteta u Padovi Gvida Viela je jasan: "Rizoto u vreme nesreće nije pretrpeo nikakav infarkt. Kad je autobus pao i udario o tlo, vozač je bio živ. Smrt je nastupila od preloma lobanje i udisanja krvi..." Ne bi li otklonili svaku sumnju da mu je eventualno pozlilo tokom vožnje, pogotovo kad se pojavila informacija da je imao asimptomatski problem sa srčanom arterijom koje Rizoto navodno nije bio svestan, kardiologinja Kristina Baso s padovanskog univerziteta je dva puta sve analizirala i radila testove u potrazi za eventualnim patološkim elementima koji utiču na koronarne žile ili tkivo miokarda. Ali nikakve anomalije, pišu italijanski mediji, nije pronašla.

foto: Livemedia/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Reč je o nesreći od 3. oktobra prošle godine koja je užasnula svet. Naime, sat vremena pre tog horora, oko 18 sati, Rizoto kao zaposleno lice kompanije Martini Bus preuzeo je smenu. Zaputio se na Piacale Roma u Veneciji gde je čekao turiste koje je trebalo da prevede do obližnje Margere gde su odseli u kampu Hu, poznatijem kao bivši Džoli. Pre polaska kratio je vreme na Facebooku pa je u 18.30 stavio zadnju objavu s fotografijom sebe ispred otvorenog autobusa. Napisao je ‘Shuttle to Venice‘, ne sluteći da će za samo sat i po to postati autobus smrti, inače iznajmljen kompaniji La Linea za prevoz turista, čije će fotografije užasnuti svet. Dolaskom do kobnog nadvožnjaka, kako se moglo videti na uličnom videonadzoru, a isto su iskazivali i svedoci, bez ikakvog kočenja autobus skreće udesno i udara u sigurnosnu ogradu i sleće u provaliju kod železničke pruge. Još se utvrđuje da li se radilo o trenutku vozačeve nepažnje ili nameri.

Nakon tragedije je otkriveno da je u navedenom autobusu bilo previše ljudi. Naručena vožnja bila je zatražena za 16 osoba, a neki su se ukrcali bez rezervacije jer je u autobusu bilo mesta pa je na kraju autobus krenuo s njih 36, dok ih je četvoro, iz neutvrđenog razloga i na njihovu sreću, ostalo neukrcano u Veneciji.

A ko će biti optužen za tragediju, moglo bi se saznati uskoro. Pod lupom tužilaca su, izvršni direktor autobusne kompanije La Linea i troje zvaničnika Venecije, tačnije upravitelj dela za saobraćaj i mobilnost za kopneno područje grada i upravitelji dela za održavanje puteva. Jer, istražuju se sigurnosni uslovi infrastrukture kao i sigurnost elektromotornog autobusa kineskog Yutonga. Nadvožnjak i deo zaštitne ograde, zajedno s tzv. ‘servisnim otvorom‘ u koji je autobus udario, još uvek su predmet veštačenja koja odrađuje ista osoba koja je istraživala i druge tragedije na mostovima po Italiji.

foto: Livemedia/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Za istražitelje je važno utvrditi da li je bila reč o nesigurnoj situaciji ili neposrednoj opasnosti na samoj infrastrukturi mosta, a analizira se i da li je ograda nadvožnjaka bila u skladu sa sigurnosnim standardima i u kojoj meri se u takvom stanju mogla ‘obraniti‘ od naleta vozila. Zanimljivo je da su nedavno na toj deonici započeli radovi koje je opština odobrila pre više od pet godina.

Kakav god krajnji ishod te istrage bio, nikakva uteha neće biti porodici preminule Antonele P. koja je tog kobnog dana bila na medenom mesecu sa suprugom.

(Kurir.rs/Jutarnji/Preneo: A.N.)

Bonus video:

01:53 KAKVI SMO TO LJUDI? Vozač poginuo nakon sudara sa autobusom