"POSTAVILI NAM ZAMKU, ALI SE NE ZAUSTAVLJAMO DO PARIZA": Drama na autoputu, paori na traktorima zaobišli blokadu ŽANDARMERIJE

Francuski poljoprivrednici počeli su drugi dan blokada strateških saobraćajnica u zemlji.

BFM TV navodi da su oni odlučni da pokažu vlastima da su u stanju da tako izdrže nekoliko dana ukoliko ih razočaraju nove vladine mere koje se očekuju.

Navodi se da je nastavljena blokada Pariza, a da su traktori u pokretu na glavnim autoputevima oko francuske prestonice i u nekoliko regiona zemlje.

Jedan od tih poljoprivrednih konvoja prenoćio je u Limožu i pre zore krenuo ka kvantaškom pijaci Runži blizu Pariza, najvećoj u Evropi, ispred koje se od juče nalaze oklopna vozila policije koja treba da spreče njenu blokadu.

Samo sat vremena nakon što su poljoprivrednici na traktorima iz Limoža krenuli ka Runžiju na autoputu A20 su ih čekale tri mobilne brigade žandarmerije.

Ipak, oni su skrenuli na magistralni put koji je paralelan s autoputem i nastavili da se kreću ka glavnom gradu Francuske.

- Oni (policija) su nam postavili zamku na autoputu, to će biti prva i poslednja, da to bude jasno. Zaobišli smo je, sada se nećemo zaustavljati do Pariza. Oni nas smatraju siledžijama, ali mi nismo siledžije, a ako nas budu smatrali za budale ovo neće dobro da se završi - kazao je jedan od traktorista iz konvoja francuskoj novinarki koja se s njim vozila.

Francuski premijer Gabrijel Atal danas bi trebalo da se obrati parlamentu, a iz vlade je saopšteno da će "biti preduzete nove mere" u vezi sa zahtevima poljoprivrednika koji se žale na nelojalnu konkurencije iz drugih zemalja.

