NEMCI POSLALI ALARMANTNO UPOZORENJE! Ne garantuju snabdevanje Ukrajine oružjem, a onda su pecnuli SAD i EU

Ako Sjedinjene Američke Države i Evropska unija prestanu da snabdevaju Ukrajinu vojnom pomoći, Nemačka neće moći sama da se izbori sa tim, izjavio je nemački kancelar Olaf Šolc na debati u Bundestagu o usvajanju budžeta za 2024. godinu.

Šolc je izrazio uverenost da administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena može da postigne dogovor o dodatnoj pomoći Kijevu, kao i da će članice EU na sutrašnjem vanrednom samitu podržati još jedan četvorogodišnji program pomoći Ukrajini, u okviru koga je predviđeno izdvajanje 50 milijardi evra.

„Ali, zamislite na trenutak da se to ne dogodi. U tom slučaju bi Nemačka postala najveći svetski dobavljač oružja Ukrajini. Dragi prijatelji, moramo učiniti sve moguće na međunarodnom nivou, kako ne bi došlo do ove situacije, jer bi bilo pretenciozno pretpostaviti da ćemo se sami izboriti sa tim“, istakao je on.

Krajem decembra američki državni sekretar Antoni Blinken izjavio je da je Ukrajini u 2023. godini isporučen poslednji paket vojne pomoći vredan 250 miliona dolara. Kako je upozorila Bela kuća, time su iscrpljena sredstva koja je imala na raspolaganju za podršku Kijevu. Takođe je istaknuto da neće biti novih isporuka oružja i municije Ukrajini dok Kongres ne odobri dodatna sredstva.

