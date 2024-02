TRAMP MISLI DA ĆE UMRETI KAD SE VRATI NA VLAST? Traži potpredsednika koji će ga zameniti, u igri AFROAMERIČKI SENATOR I GUVERNERKA

Donald Tramp (77), bivši američki predsednik, otkrio je koji su mu kriterijumi za izbor njegovog potpredsednika.

U intevjuu za Foks njuz Tramp je naveo da to ime ipak neće objaviti "još neko vreme".

On je kazao da mu je najvažniji faktor da osigura da taj potpredsednik bude u stanju da uskoči i preuzme predsedničku funkciju u slučaju vanredne situacije.

- To mora da bude neko ko će biti dobar predsednik. Očigledno je da uvek treba da razmišljate o tome za slučaj da dođe do vanredne situacije. Takve stvari se dešavaju, zar ne? Ko god da ste, takve stvari se dešavaju. To mora da bude broj 1 - poručio je Tramp.

Donald Tramp i Tim Skot foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Na pitanje novinarke ko će to da bude, on je odgovorio da ima "mnogo dobrih ljudi" i "mnogo dobrih ideja", kao i da "priča sa svima".

On je posebno izdvojio Afroamerikanca Tima Skota, senatora iz Južne Karoline i Kristi Noem, guvernerku Južne Dakote.

Kristi Noem foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Tramp je negirao da je njegov izborni štab na početku kampanje predložio nezavisnom predsedničkom kandidatu Robertu F. Kenediju Mlađem da mu bude potpredsednik.

Po tvrdnji Trampa, to se "nikada nije desilo".

(Kurir.rs/Yahoo News/Preveo i priredio: N. V.)