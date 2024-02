DIVLJI ZAPAD IM NIJE RAVAN: Pogledajte trenutak kada naoružani nasilnici upadaju u vilu - KRADU SVA I SVAŠTA (VIDEO)

Kuću jednog biznismena vrednu 1,5 miliona funti opljačkali su pljačkaši koji su u objekat upali sa mačetom, a potom su ukrali njegov Audi vredan 110.000 funti i pretili da će mu ubiti ženu.

Zastrašujući snimak pokazuju kako trojica maskiranih nasilnika rukuju sečivima u upadu na posed Hjua Bojla (56) i njegove supruge Samante Ali (43) u Horsfortu u Zapadnom Jorkširu.

Bojl je zadobio krvave povrede glave i noge nakon što su ga napali čekićem, dok su preplašenu Samantu držala dvojica lopova u spavaćoj sobi.

Banda je pobegla sa nakitom, uključujući satove Roleks, i odnela ključeve sportskog automobila Audi RS K8.

Bojl veruje da naoružani napadači nisu bili profesionalci, već tinejdžeri od samo 17 ili 18 godina.

"Provalili su kroz ogradu i upali na vrata kada je moja žena pustila psa u dvorište. Odmah me je jedan od njih udario čekićem. Dvojica su odveli moju ženu gore u sobu i stavili joj nož pod vrat, dok me je drugi udarao svaki put kada bih pokušao da se pomerim. Vikali su i pokušavali su da se dočepaju svega što su mogli. To nije bio profesionalni posao. Bili su samo deca - 17 ili 18 godina, siguran sam u to" kaže Bojl.

Napadači su pikirali imanje uprkos mnoštvu kamera i električnih kapija, a upali su oko 7.20 ujutro.

Bojl je rekao: "Hteli smo da idemo u šetnju sa psom. Mora da su se krili u žbunju, jer kada je pas pušten napolje, upali su na zadnja vrata. Pre nego što su progovorili, jedan od njih me je srušio na zemlju i udario me čekićem po glavi, što me je potreslo. Ponovo me je udario po nogama i po ruci kada sam pokušavao da zaštitim lice. Odveli su suprugu i držali joj nož ispod vrata, a zahtevali su da otvori sef. Uzeli su satove, nakit, naše pasoše i kartice i ključeve od Audija. Uzeli su samo šta su mogli ušli su i izašli za četiri minuta."

Banda je pobegla u Audiju koji je kasnije pronađen u velikoj meri oštećen u obližnjem naselju.

