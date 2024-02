LUDILO! KARLSONU PRETE HAPŠENJEM: Kulminacija besa u Americi zbog intervjua novinara s Putinom!

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Bivši voditelj američke TV Foks njuz i istaknuti republikanac Taker Karlson, uprkos protivljenju Bele kuće i medija pod kontrolom demokrata Džoa Bajdena, intervjuisao je ruskog predsednika Vladimira Putina u Kremlju.

To je izazvalo bes na zapadu i salvu poziva za hapšenje, a iz EU je čak stigla najava da će uvesti sankcije Karlsonu.

Zapad se boji istine

Uticajni konzervativni bloger Ijan Majls Čeong nagovestio je da će Karlson postati sledeći Džulijan Asanž, vlasnik Vikiliksa kog Amerika traži zbog odavanja državnih tajni. Čeong je ukazao da političari i mediji na zapadu pozivaju na hapšenje Karlsona, što bi moglo da ga spreči da se vrati u Ameriku. Međutim, Karlson se nije mnogo uzbudio zbog toga.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

- Zašto bih se osećao krivim pred Amerikom i osećao kao izdajnik. Zar sam obavezan da volim samo Ameriku. Nalazim se u predivnom gradu i svejedno mi je - poručio je Karlson iz Moskve.

U zaštitu Karlsona stao je vlasnik Tvitera Ilon Mask, koji je pozvao na hapšenje svih koji prete novinaru. Mask je obećao da će integralni video-snimak intervjua Karlsona s Putinom biti objavljen na Tviteru bez cenzure.

Mask: Ako bi EU uvela sankcije Karlsonu, to bi bila uvreda za američku javnost Američki milijarder Ilon Mask poručio je danas da bi uvođenje sankcija Evropske unije voditelju Takeru Karlsonu predstavljalo uvredu za američku javnost. „Možemo da se slažemo ili ne sa Takerom, ali on je veliki američki novinar i takav postupak bi u velikoj meri uvredio američku javnost“, naveo je Mask na društvenoj mreži X, reagujući na pisanje pojedinih medija da bi EU mogla da uvede sankcije Karlsonu zbog intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. „Ako je to tačno, to bi zaista bilo uznemirujuće“, dodao je Mask.

Niko ne može ni da pretpostavi koliko ljudi će širom sveta, a posebno u Americi, pogledati razgovor s Putinom, pošto je Karlsonovu najavu ovog intervjua na Tviteru za prvih 17 sati videlo neverovatnih 69 miliona ljudi.

Karlson je ukazao da se nijedan američki novinar nije potrudio da intervjuiše Vladimira Putina još od perioda neposredno pre rata.

- Nikad nismo čuli Putinovo mišljenje i to je pogrešno. Većina Amerikanaca pojma nema zašto je počeo rat i koji su ciljevi Kremlja - rekao je Karlson, a BBC i Kristijan Amanpur iz CNN požuirili su da odgovore da im iz Kremlja nikad nije odgovoreno na zahteve za intervju.

Karlson je poručio da Amerikanci imaju pravo da znaju sve o ratu u koji su umešani i optužio glavne medije na zapadu da su korumpirani i da namerno lažu ljude.

- Administracija američkog predsednika Džoa Bajdena pre tri godine sprečila me je da uradim ovaj intervju kad je nezakonito špijunirala naše SMS poruke i prosledila ih svojim slugama u glavnim medijima da ih objave. Prilično sam siguran da su to isto pokušali i prošlog meseca - rekao je Karlson i objasnio da je hteo da intervjuiše Putina jer mu je, kao novinaru, to posao.

On je istakao da već dve godine traje rat koji menja svet, a većina Amerikanaca ne zna šta se dešava iako plaća za to. On je dodao da je posledica rata u Ukrajini raspad ekonomskog poretka koji je Zapad uspostavio nakon Drugog svetskog rata.

Besni odgovor Bele kuće stigao je preko CNN, televizijske kuće bliske američkim demokratama.

- Karlson će dati ljudski lik nemilosrdnom ruskom autokrati koji je odgovoran za tragediju. Preko njega će Putin uputiti svoje opasne propagandne poruke američkom društvu i pokazati da Rusija nije politički izolovana - naveo je CNN.

Glen Grinvold: Elita SAD plaši se istine

Ugledni američki novinar Glen Grinvold poručio je da su korporativni mediji u SAD ljuti na Karlsona jer se plaše zato što će Amerikanci konačno čuti drugačije stavove.

- Američki korporativni mediji udavili su Amerikance desetinama intervjua s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kojem nisu postavili nijedno provokativno pitanje. Sada se pretvaraju da su ljuti na Karlsona čiji intervju s Putinom unapred nazivaju ulizištvom. Takvi mediji postoje samo da bi promovisali američku propagandu - naveo je Grinvold.

Strašno: Novinar na listi za odsrel

Taker Karlson predložio je intervju i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, uz obrazloženje da američki novinari ranije to nisu uradili kako treba.

- Često su razgovarali sa Zelenskim, ali to nisu bili pravi intervjui, već seanse s ciljem da pojačaju zahteve Zelenskog da se SAD još više uključe u rat. To je najružnija i najprljavija propaganda Bele kuće koja ubija ljude - naglasio je Karlson.

Umesto odgovora, iz Kijeva je stigla vest da se Karlson našao na spisku sajta Mirotvorac, na kojem su i Miloš Biković i Emir Kusturica. Najmanje dvojica ljudi s ovog spiska ubijeni su još pre rata: novinar Oleg Buzina i bivši poslanik Oleg Kalašnjikov.

