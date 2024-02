PRETNJE KARLSONU SA SVIH STRANA: Rafalna paljba na američkog novinara posle intervjua s Putinom, EU preti SANKCIJAMA!

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Taker Karlson otkrio je i da je Vašington pokušao da mu dva puta sabotira razgovor sa predsednikom Rusije, ali je Bela kuća to demantovala.

Evropska unija bi mogla da uvede sankcije američkom novinaru Takeru Karlsonu zbog intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, objavio je danas Njuzvik, pozivajući se na izjave sadašnjih i bivših članova Evropskog parlamenta.

Bivši belgijski premijer i evroparlamentarac Gi Verhofštat, koji je pozvao EU da istraži mogućnost uvođenja "zabrane putovanja" Karlsonu, opisao je novinara kao "glasnogovornika" bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Putina.

"Pošto je Putin ratni zločinac, a Evropska unije saonkcioniše sve koji mu pomažu u tome, čini se logičnim da Služba za spoljne poslove ispita i Karlsonov slučaj", rekao je Verhofštat.

Bivši evroposlanik Luis Garicano rekao je da je saglasan sa Verhofštatom.

"Karlson više nije novinar, već propagandista najgnusnijeg režima na evropskom tlu i onog koji je najopasniji po mir i bezbednost Evrope", poručio je Garicano.

Poslanik u Evropskom parlamentu i nekadašnji estonski ministar spoljnih poslova Urmas Paet naveo je da je Putin "predsednik zemlje koja je agresor, optužen za genocid i ratne zločine".

"Karlson želi da da platformu nekome ko je optužen za genocid. To je pogrešno. Ako Putin ima nešto da kaže, mora to da kaže pred Međunarodnim krivičnim sudom", rekao je Paet.

Dodao je da Karlson "nije pravi novinar jer je jasno izrazio svoje simpatije prema ruskom režimu i Putinu i stalno omalovažava Ukrajinu, žrtvu ruske agresije".

"Dakle, za takvu propagandu zločinačkog režima možete završiti na spisku sankcija. To se, pre svega, odnosi na zabranu putovanja u zemlje EU", naveo je Paet.

Karlson se zasad nije oglašavao ovim povodom.

On je sinoć potvrdio da je došao u Moskvu zbog planiranog intervjua sa Putinom, rekavši da to radi jer je to posao novinara.

"Mi se bavimo novinarstvom. Naša dužnost je da informišemo ljude", rekao je Karlson u video-snimku objavljenom na društvenoj mreži X.

Dodao je da je rat u Ukrajini "ljudska katastrofa" u kojoj je pobijena čitava generacija Ukrajinaca, ali da, prema njegovim rečima, većina Amerikanaca nije dovoljno obaveštena o tom sukobu.

Američki novinar je istakao da je Vašington dva puta pokušao da sabotira intervju, što je Bela kuća demantovala.

Istovremeno, naveo je da je vlasnik društvene mreže X Ilon Mask obećao da neće blokirati razgovor sa Putinom kada bude objavljen na toj platformi.

