"TAKER IZVRŠIO KARIJERNO SAMOUBISTVO" Obradović tvrdi da postoje DVA cilja! Dimitrijević: Gluposti, PUTIN JE U POZITIVNOJ MISIJI

Tačno u ponoć objavljen je dugoočekivani intervju jednog od najpoznatijih kontroverznih američkih novinara Takera Karlsona sa predsednikom Vladimirom Putinom.

Na samom početku intervjua, Putin je izjavio da je Ukrajina veštačka država skrojena po Staljinovoj volji, ali i da veruje da Rusija ima istorijska prava na delove zapadne Ukrajine.

Slobodan Dimitrijević, predsednik pokreta "Srpsko-rusko bratstvo", i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, gostovali su u jutarnjem programu gde su prokomentarisali ovaj intervjuu.

- KGB, a sada i ruska diktatura, oni su majstori manipulacija odnosno obmane javnosti. Ja ću vas podsetiti da kada su ljudi umirali od gladi u Sovjetskom savezu, vi ste imali novinare iz Velike Britanije, pa čak i novinare Njujork Tajmsa iz Amerike, koji su pisali da je to komunistički i radnički raj na zemlji. Dakle, ovo nije prvi put da diktature kooptiraju, pojedince kojima su sva vrata zatvorena. Ja ću vas podsetiti Taker Karlson je sa vrhunske Fox televizije isteran zbog iznošenja neistina i samim tim uvek ćete naći ljude koji će biti spremni da se stave u službu diktatorskih vladara, u službu autoritarne ideologije, u službu propagande ratne i genocidne. Ovo je jedan cirkus u kome imamo dva pajaca s tim što je za Putina je ovo veoma važno, on na ovakav način stiže do zapadne publike. Džon Kirbi je rekao neće ovaj intervju promeniti mišljenje Amerikanaca o ratu. Naravno da neće, ali glavna ruska taktika je da podeli društva sa ove strane gvozdene zavese - rekao je Obradović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Rusi žele jednu ključnu poruku da nam prenesu. Oni se zapravo ljute što drugi pomažu Ukrajini da se brani i onda se osvrtao na oružje. Dakle, njemu je krivo što je neko, spreman da pomogne odbranu Ukrajine, a on bi bio najsrećniji da je u skladu sa fantazijama pete uprave FSB-a postignuto to da ih Ukrajinci dočekaju sa cvećem i da niko ne opali ni metak. To je prvi cilj ovog intervjua. Drugi cilj ovog intervjua je klasika sovjetske diplomatije koja se uvek pozivala na to da je Sovjetski savez mirotvorna organizacija, da oni žele mir, ali nikad nisu rekli kakav mir. Dakle žele dobroćudan svet kakav je bezbedan za njihovu ideologiju. Putin je u ratu za postsovjetsko nasleđe jer u poslednjih 200 godina, Rusija nije ovoliko izgubila svog uticaja koliko je izgubila za dve godine. Kada pogledate sve iz toga ugla, shvatite da je Taker Karlson izvršio karijerno samoubistvo ovim intervjuom. Ovo će proći, a on će dakle ostati obeležen kao neko ko nije postavio pitanja Putinu koje mora da mu postavi.

Dimitrijević se nije složio sa Obradovićem stavom.

- Taker je odabran zbog toga što je na neki način harizmatičan i prepoznatljiv novinar. Njegovi stavovi su stavovi Amerikanca koji na neki način uvažavaju Rusiju, bar u onom minimumu koji je potreban. Naravno da je on čovek koji je na strani svoje države i mislim da ovo po njega uopšte neće biti loše. Mislim da trenutno prvi lider sveta, Vladimir Vladimirović Putin, radi na širenju svoje dobre, pozitivne misije kada je čovečanstvo u pitanju - rekao je Dimitrijević i dodao:

- To što se dešava na prostoru Ukrajine jeste rat, to što je Rusi nazivaju specijalnom operacijom, to je njihovo opredelenje za nevršenje totalne mobilizacije i suprostavljanje svetu sa jednom preozbiljnom idejom okupacije države, a definitivno da imaju prava na deo teritorije što je on i dokumentovao. Početak njegovog intervjua je bio i upoznavanje sagovornika sa istorijskim dešavanjima od rurikove Rusije, od postanka, od onog vremena 1962. godina i tako dalje, pa do poslednjih dana.

