Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i njegov ruski kolega Vladimir Putin će, tokom posete ruskog lidera Ankari, razgovarati o ratu u Ukrajini i inicijativi za izvoz žita Crnim morem.

Turska radi sa Ukrajinom i Rusijom na oživljavanju inicijative za izvoz žita Crnim morem, uz posredovanje UN, kako bi se omogućio bezbedan izvoz ukrajinskih žitarica, nakon što se Moskva povukla iz inicijative u julu 2023.

Ovim povodom, gosti "Pulsa Srbije" su Vladan Glišić, advokat i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

foto: EPA Radek Pietruszka, Shutterstock

Ruske snage su ugrozile Donjeck, a napreduju ka Avdijevki, koje je najutrvđenije mesto ukrajinske vojske, pa je Đokić analizirao:

- Avdijevka samo što nije pala, tamo se vode neke surove borbe, a da li će do kraja pasti ili ne, to ne znamo. Problem je što Ukrajina trenutno nema dovoljno municije, ako je verovatni tamošnjih zvaničnicima, oni na 10 Ruskih, puste jednu svoju raketu. Kasni im paket pomoći EU od iznosu od 40 milijardi dolara, ali ih sputava i to što u Američkom kongresu nije odobrena pomoć Ukrajini, Izraelu... Doduše, Zapad neće dozvoliti da padne Ukrajina, a razlog je taj što je jeftinije da naoružah Ukrajinu, nego da se ti naoružavaš i vraćaš desetine hiljada američkih vojnika nazad.

- Ovo je kao pred kraj filma kada misliš da se sve onako raspada, tako da niko neće dozvoliti. Drugo, pitanje je da li Rusija ima snage da zauzme celu Ukrajinu, videli smo da se nisi najbolje pokazali u ovom ratu. Ako Amerikanci dozvole vojnu pomoć, i ako ona stigne Ukrajini, šanse za vojnu pobedu Rusije su minimalne. Onda će biti ukrajinska ofanziva ili će doći do pregovora. Ni Evropa neće dozvoliti da padne Ukrajina jer ako ona padne onda je cela Evropa u problemu.

Glišić je komentarisao odnos Zelenskog i Zalužnog, kao i to zbog čega ga Zelenski smenjuje:

03:11 AKO STIGNE POMOĆ IZ AMERIKE, ŠANSE DA RUSIJA POBEDI SU MINIMALNE Đokić bez dileme: Ili će biti ukrajinska ofanziva ili pregovori

- Neko mora da snosi odgovornost za tu veliku pogibiju i za dosadašnje poraze. Rusija je izabrala strategiju iscrpljivanja. Rusiji ratuju na način, koji smo mi učili u vojsci, tzv. delovanje kumulativne mine. To su stari modeli, napravi mali ulazni otvor u tenku, ali unutru sprži sve. Poenta je da pobede Rusije na frontovima nisu spektakularne, ali posledice po društvo Ukrajine, ali i Evrope su takva da njima može da se desi ono što se Rusima dogodilo 1917. godine. Možda zvanično neće hteti da dozvole pad Ukrajine, ali što se duže produžava agonije posledice su veće.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

05:20 UKRAJINA NIJE NI MEĐU PRVIH 10 INTERESNIH SFERA U AMERICI! Barac tvrdi: Mnogo im je bitniji jevrejski narod i Tramp to zna