"RUSI NAPADAJU, UKRAJINCI ULEĆU U VATRENI KOTAO!" Pukovnik: Prekinuće im važan kanal snabdevanja, ostaju im samo OVE DVE OPCIJE

Preko milion raseljenih Palestinaca koji žive u improvizovanim šatorima u Rafi u Gazi traže pomoć na drugoj strani granice dok se spremaju za potpunu ofanzivu Izraela. Netanjahuova kancelarija saopštila je da Izrael ne može da postigne svoj cilj eliminacije Hamasa dok zadržava jedinice u Rafi.

Uporedo, Egipat preti da će suspendovati mirovni sporazum ako izraelska vojska uđe u gusto naseljeni pogranični grad.

Na ovu temu, ali i o stanju na rusko-ukrajinskom ratuštu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su prof. Branko Nadoveza, Institut za noviju istoriju i Mirčeta Jokanović, pukovnik.

- Izrael je u ovu operaciju ušao ne zbog borbe protiv Hamasa nego zbog iseljenja palestinskog stanovništva tj. njihovog proterivanja iz pojasa Gaze što je jedna vrsta genocida. Pre početka borbenih dejstava predlagano je da se oni isele u Jordan ili u Egipat, navodno da bi oni mogli da očiste te podzemne instalacije pobunjeničke grupe Hamas - rekao je Jokanović i dodao:

- Naravno Egipat ne može sam da prihvati toliki broj ljudi koji se nikada neće vratiti u Gazu, jer nemaju gde. Uostalom, Gaza je teritorija Egipta koju je on upravo dao kako bi se tamo Palestinci smestili. Neophodno je da se pojavi neko, mada ne znam ko to trenutno može da bude, da natera Izrael da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i da se pravi neki mirovni plan za suživot na tim prostorima, mada to u ovom trenutku deluje teško, gotovo nemoguće.

Nadoveza smatra da uprkos prilivu velikog broja Palestinaca u Egipat neće doći do narušavanja odnosa između ove države i Izraela:

- Izraelsko - egipatski odnosi su regulisani još u Kemp-dejsviskom sporazumu. Posle toga nije došlo ni do kakvog sukoba. Po tom sporazumu iz igre je tada izbačen SSSR koji je dotada naoružavo Egipat u neverovatnim količinama. Tada je Egipat prešao na američku stranu i došlo je do velikih promena u spoljnoj politici. Zagarantovane su granice. Izraelu je rečeno da ne može da računa na sinajsko poluostrvo, na šta je on možda pre toga i računao. Tada je dakle definitivno iz egipatsko- izraelskih odnosa otkllonjen problem. Moje mišljenje je da ih čak ni toliki priliv Palestinaca u Egipat neće narušiti.

Sagovornici su se dotakli rata u Ukrajini. Jokanović je konstatovao da Rusi zbog slabljenja ukrajinske vojske prelaze u napad:

- Nakon kraha te ukrajinske kontraofanzive Rusi su dovoljno oslabili ukrajinsku vojsku i sada prelaze u napad. Ne verujem da će to biti neki previše energični, ofanzivni prodor već postepeni, jer čuvaju svoje ljude. Časiv Jar je na nekih 7 do 8 kilometara od Bahmuta. To je pravac odakle se Bahmut snabdevao. Presecanjem toga preseca se komunkacija sever-jug. Sve ukrajinske snage koje se nalaze prema Zaporožju, a to su terotorije Andrejevke, Marinike, Ugedara, one će se polako naći u okruženju ruskih snaga, a logistika će im biti onemogućena. Uvući će se kako se to popularno kaže u vatreni kotao i biti ili zarobljeni ili uništeni ili će morati da se povuku.

Nadoveza je mišljenja da Rusija neće postići uspeh, osim u slučaju da pripoji celokupnu Ukrajinu svojoj teritoriji:

- Ovo će biti katastrofa za Rusiju. Kad se rat završi, ostaće ogromno neprijateljstvo Ukrajinaca i čitavog zapada prema Rusiji. Nejasno je zašto nije ostvarila svoje ciljeve bez jednog ispaljenog metka kao u slučaju Krima. Ovako mi govorimo o ukrajinskim žrtvama koje su zaista ogromne i stravične, ali ima i ruskih žrtava o kojima se toliko ne govori. Zbog čega tolike žrtve? Ni zbog čega. Za Rusiju može da se kaže da je postigla uspeh, samo ukoliko pripoji čitavu teritoriju Ukrajine u svoj sastav.

