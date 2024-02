Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratesku analizu, gostovala je u emisiji Usijanje gde se dotakla brojnih tema poput NATO saveza, rata u Ukrajini, ali i Donalda Trampa i predstojećih izbora u Americi.

- Bilo bi dobro da Republika Srbija zadobije poverenje od SAD u narednom periodu i da se neki delić namenske industrije od SAD-a se proizvodi i u Srbiji. Bilo to šraf, bilo koja komponenta, to bi za našu malu Srbiju jako mnogo značilo. Zato što se sada SAD zbog ovog sukoba u Ukrajini rešio da proizvodne pogone prebacuju u Evropu kako bi oni što brže reagovali, što brže i što više proizvodili, zato što su stigli do tog nivoa. Zato je negde sa druge strane važno da vi odlučite gde ćete da budete u budućnosti, sa kim želite da budete u budućnosti i kako želite da gradite vašu budućnost, sa kojim odbrambenim savezima - rekla je Obradović i dodala:

02:32 POBEDA ZA UKRAJINU PRIHVATLJIVA I SA 80% GUBITAKA! Obradović tvrdi: Putin i Tramp imaju isti narativ, neće im to poći za rukom

- Ovaj rat u Ukrajini definitivno pokazuje, šta znači kada imate ruske saveznike i dobijete etničko čišćenje Jermena. A šta znači kada imate zapadne saveznike gde dve godine nisu odustali od pomoći Ukrajini. Ne nameravaju da odustanu sve dok Ukrajina ne dobije neku određenu pobedu. Slušala sam vojne eksperte da je pobeda prihvatljiva za Ukrajinu i za zapadne saveznike čak i sa 80 odsto gubitaka. Tramp govori "zašto bismo mi pomagali Ukrajini", ja sam tu matricu prepoznala i narativ kod Vladimira Putina. Na primer u ovom intervjuu koji je dao Takeru Karlsonu, on je rekao zašto Amerika i Zapad naoružavaju Ukrajinu, zašto branite tamo neku Ukrajinu, zar vi nemate neke druge svoje unutrašnje probleme. To je taj jedan narativ koji guraju i Tramp i koji gura Vladimir Putin. Ali to im definitivno neće proći, zato što sve dok prosečni Amerikanac ima svoju platu, ima svoju penziju, ima novac da uzme kredit, da živi u dobroj kući, da vozi dobar automobil, njega ne zanima da li Amerika pomaže Ukrajini ili nekoj drugoj zemlji sve dok njegov životni standard nije ugrožen.

