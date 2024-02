"RAT U UKRAJINI MOGAO BITI ZAUSTAVLJEN NAKON SAMO 2 MESECA?" Istoričar šokirao: Ovaj čovek je prekinuo već postignut dogovor

Na završenom sastanku Evropskog saveta jednoglasno je usvojen novi program finansijske pomoći Ukrajini vredan 50 milijardi evra.

Istoričar Miloš Pršić i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, gostovali su u emisiji Puls Srbije gde su govorili o američkoj vojnoj pomoći Ukrajini koja je i dalje u blokadi.

- Ja bih voleo da kongres odbaci tu ideju da finansira ukrajinske oružane snage. Jer dolivanjem novog oružja, taj rat ide to u nedogled. Velike su pogibije, velika su razaranja, to traje već dve godine. Prema tome, ja očekujem, da će američki kongres odobriti novu turu pomoći Ukrajini, ali bih voleo da ne odobri. Da je bilo pameti da bude zaustavljeno još u aprilu 2022. godine, kada je bio postignut dogovor o prekidu vatre, sve bi bilo gotovo. Boris Džonson je stigao tamo, rekao to nam ne odgovara, nastavljamo rat - rekao je Pršić.

07:05 RAT U UKRAJINI MOGAO BITI ZAUSTAVLJEN NAKON SAMO 2 MESECA? Istoričar šokirao: Ovaj čovek prekinuo već postignut dogovor

Zoronjić smatra da će američka vojna pomoć Ukrajini definitivno biti izglasana.

- Evropska pomoć je izglasana i biće 50 milijardi koje se neće koristiti za vojna dejstva, već za samu državu i isplaćivanje plata, socijalnih primanja i penzija. Što se tiče američke pomoći Ukrajini, čini mi se da su demokrate ovo odradile pametnije nego pre nekoliko meseci kada su pokušali da puste američku pomoć Ukrajini, a da se za to unutrašnje bezbednosno pitanje ne uradi ništa. Sad su rekli ok, šta vi hoćete i videli su šta republikancima treba i upravo su to dali kao ponudu. Dali su ponudu da se potroši blizu 20 milijardi upravo na odbranu te južne američke granice - rekao je Zoronjić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Znači da je to nešto što odgovara republikancima i sada u ovom trenutku koliko oni glasuju protiv toga, to se direktno odražava na same te predizborne Trampove radnje. Dakle, dali su im jednu kosku gde bi oni trebalo sada da zagrizu, odnosno oni bi morali da podrže jer im se poklapaju mišljenja i samim tim mislim da će biti izglasano i da će Ukrajina dobiti vojnu pomoć.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:20 UKRAJINA NIJE NI MEĐU PRVIH 10 INTERESNIH SFERA U AMERICI! Barac tvrdi: Mnogo im je bitniji jevrejski narod i Tramp to zna