MILIONER UZEO PRAVDU U SVOJE RUKE: Lično našao otmičare koji su mu ubili ćerku iako je platio otkup, a onda objavio POTRESAN TEKST

Biznismen Eduardo Galo odlučio je da preuzme pravdu u svoje ruke kad je dobio vest da su otmičari ubili njegovu ćerku Paolu.

Teško da postoji nešto što roditelji ne bi učinili za svoju decu.

Od trenutka kad se rode, dužnost roditelja je da ih čuvaju i pomognu im da ostvare svoj puni potencijal, vodeći ih kroz mnoge životne prepreke. To nije lak zadatak, a mnogi roditelji se bore da budu najbolji što mogu zbog okolnosti koje ne mogu da promene. Ponekad, međutim, stvari krenu naopako i roditelji nisu u stanju da zaštite svoju decu, koliko god se trudili.

Eduardo Galo je bio imućni meksički biznismen koji je imao dvadesetpetogodišnju ćerku Paolu. Bila je na dobrom putu da dobije magistraturu iz psihoanalize i po pričama najbližih vodila je srećan i ispunjen život. U stvari, izgledalo je savršeno, sve dok realnost života u Meksiku nije uletela u njihove živote, uništivši ih zauvek.

Paola je, kao i hiljade njenih sunarodnika, kidnapovana. Nisu gubili nadu, jer je njen otac imao sredstva da plati njenu otkupninu. I jeste platio, očekujući da se njegova ćerka bezbedno vrati kući, međutim, stvari nisu išle baš onako kako je planirao.

VIKEND PUTOVANJE SE PRETVORILO U TRAGEDIJU

Paola Galo uživala je u vikendu sa prijateljima u vikendici svojih roditelja u meksičkom letovalištu Tepostlanu. Dok su se opuštali i sunčali nisu mogli ni da zamisle kakav će ih teror uskoro zadesiti...

Uživali su u čarima leta kad je grupa muškaraca preskočila ogradu oko imanja i provalila u kuću nakon čega je počela da "teroriše" mlade žene dva sata. Provalnici su ukrali nakit, odeću, dva vozila i kidnapovali Paolu. Nažalost, Meksiko je pun ovakvih otmica, a činilo se da je Paolin slučaj bio predodređen da postane jedan od bezbroj drugih takvih slučajeva...

Eduardo Galo, Paolin otac, bio je veoma moćan i bogat čovek i vlasnik konsultantske firme. Kad je dobio vest o kidnapovanju ćerke, uradio je ono što bi svaki uznemireni roditelj uradio na njegovom mestu - platio je otkup. Eduardo je otmičarima dao otkup u iznosu od 18.500 dolara tada što bi danas bilo više od 26.000 dolara. On se iskreno nadao da će ono što je dao otmičarima dovesti do bezbednog povratka njegove ćerke kući i do njihovog ponovnog ujedinjenja. To se, međutim, nije desilo, pošto Paola nikada nije vraćena...

- Kad se tako nešto dogodi vašem detetu ne možete samo da sedite i da ništa da ne radite - rekao je Galo.

Kružile su priče da je sam uzeo stvar u svoje ruke.

Izvesno je da su nedelju dana nakon otmice, tela trojice muškaraca, za koje se sumnja da su deo bande koja je kidnapovala Paolu, pronađena nedaleko od mesta gde je uplaćena otkupnina.

Dve trećine novca bilo je odmah pored njih. Na šok i užas porodice Paolino telo je pronađeno u blizini dan kasnije. Otkupnina je plaćena, zahtevi otmičara su ispunjeni, a Paola je neobjašnjivo ubijena bez obzira na to.

Eduardo je bio van sebe od tuge.

Njegov bes je naveo državne zvaničnike da podgreju teoriju da je unajmio sopstvene naoružane ljude da pokušaju da izvuku njegovu ćerku, ali da je Paola ubijena u unakrsnoj vatri. Policija je kasnije utvrdila da je to potpuno neutemeljeno.

Bez obzira na sve Eduardo Galo je obećao da će otkriti pravu istinu i privesti preostale članove bande odgovorne za smrt njegove ćerke pred lice pravde. Tako je započeo sopstvenu istragu i bio je šokiran onim što je otkrio.

Galo je otkrio da je policijska istraga o otmici i ubistvu njegove ćerke puna grešaka i korupcije. Kada je, na primer, kasnije pronađen jedan od automobila uzetih tokom zločina policija je odbila da sprovede sveobuhvatno forenzičko ispitivanje jer je "padala kiša".

POKRENUO LIČNU ISTRAGU

Eduardo je morao da ode kod visokih policijskih zvaničnika da ih zamoli da urade testove, a pramenovi kose njegove ćerke su tamo i pronađeni. Nekako je, međutim, odeća koja je pripadala Paoli nestala pre nego što je mogla da bude pregledana, a Galo je slučajno pronašao robu ukradenu iz kuće u policijskom skladištu.

Slučaj Paole Galo nije poslednji put da su meksičke vlasti pokvarile istragu o otmici. Otprilike 14 godina nakon slučaja Galo, oteta su i pogubljena 43 meksička studenta, a tvrdi se da je u zločin umešan lokalni gradonačelnik, organizovani kriminal, a možda čak i sama meksička vojska.

Iako je policija u kratkom roku uhapsila trojicu osumnjičenih, ništa više nije učinjeno, a Eduardo je postajao sve više frustriran. Tvrdio je da je policiji dao brojne tragove, ali ništa nije preduzeto da se uhapse ubice njegove ćerke.

- Najefikasniji oblik korupcije, jer se to ne vidi, jeste netačna ili nepotpuna formulacija slučaja. Ako ne saberu sve činjenice optužba ostaje slaba i slučaj propada - rekao je Eduardo i ne videći drugog izbora započeo sopstvenu istragu.

Eduardo nije bio jedini detektiv amater koji je pokušao da reši slučaj od kojeg je policija odustala. Vršio je pritisak na vlasti i na sve načine je pokušao da reši slučaj. U kasnijem intervjuu otac je naglasio važnost prijavljivanja zločina, ali i odlaska u policiju, a zatim i daljeg vršenja pritiska.

U međuvremenu, Galo je zatvorio svoju firmu i posvetio sve svoje vreme i resurse pronalaženju ubice svoje ćerke. Proučio je sve postojeće informacije iz slučaja, uključujući i zapise iz mobilnog telefona. Konačno je uspeo posle godinu dana mukotrpnih napora. Galo je pronašao čoveka osumnjičenog da je ubio njegovu ćerku i on je priveden. Sledećeg dana je sve priznao. Tužioci i policijski komandiri pripisali su Galou zasluge za rešavanje slučaja.

- Ovaj čovek je sa mnogo hrabrosti ostavio po strani sve svoje poslove i sproveo istragu - rekao je šef policije države Morelos Hoze Agustin Montijel.

Eduardo je konačno pronašao krivca.

Nekoliko nedelja posle toga objavio je članak u novinama u kojem se direktno obratio svojoj pokojnoj ćerki:

- Uvek ću te voleti, moje voljeno dete, hvala ti na osmehu i milovanju. Hvala ti za pesme i tvoju sreću i ljubav prema životu. Hvala ti što mi držiš ruke čistim. Uvek si mi osvetljavala put kako bih mogao da razlikujem pravdu od osvete. Hvala ti što si mi bila inspiracija da mi ruke budu čiste i moja duša mirna.

Barbara Džejn Mekl, ćerka poznatog biznismena, podsetimo, provela je 83 sati zakopana u kovčegu nakon što je oteta. Otmičari su Barbaru stavili u kovčeg sa petodnevnim zalihama struje i hrane i sproveli dve cevčice kako bi imala dotok vazduha.

