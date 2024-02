POPLAVA U PUSTINJI: Ovako izgleda Dubai pod vodom (FOTO)

Prethodna dva dana snažni grmljavinski sistemi i procesi zahvatili su Ujedinjenje Arapske Emirate. Ova zemlja najvećim delom u potpunosti je prekrivena pustinjskim peskom i padavine su i više nego retka pojava. Ipak, mnoge predele pogodile su oluje sa poplavama.

Najintenzivniji grmljavinski procesi zahvatili su Dubai. U jednom danu palo je 40 ak milimetara kiše po kvadratnom metru, da bi ukupno za dva dana palo oko 50 milimetara.

Prosek padavina za februar je 10 milimetara, za celu godinu 80 mm. Dakle, u Dubaiju je za dva dana palo 70 posto godišnje količine padavina.

Ove vrlo obilne padavine sa grmljaviskim olujama uslovile su i poplave širom ovog milionskog grada, pri čemu su potopljena mnoga vozila na putevima.

Poplavljeni su mnogi objekti, a navodno je poplavljen i aerodrom.

Oluje su u potpunosti poremetile saobraćaj, a neki letovi su zbog nevremena i otkazani.

foto: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Širm Dubaija bilo je snažnog električnog pražnjenja. Gromovi su udarali na sve strane, a u jednom trenutku dan se pretvorio u noć. U pojedinim predelima padao je i grad.

Zabeleženi su i olujni udari vetra i do 100 km/h.

Dubai se odlikuje pustinjskom klimom. Tokom većeg dela godine je vedro. Temperature leti dostižu i 50 stepeni, zimi su oko 25, a kiše skoro da nema od aprila do oktobra. Najveća količina padavina beleži se od januara do marta i tada padne 90 posto kiše od godišnjeg proseka.

Ipak, zbog klimtskih promena, poslednih godina ima sve češće jakih grmljavinskih oluja sa obilinim pljuskovima, pri čemu za dan do dva padne od 50 do 100 milimetara kiše, a godišnja količina padavina u proseku je oko 70-80 milimetara. Ovakve pojave su sve učestalije, naročito od januara do marta, a poslednjih godina se pojave i usred leta.

foto: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Kako temperature leti dostižu 50°C, zbog svog položaja na obali i visoke vlažnosti vazduha, subjektivni osećaj može biti i oko 70 stepeni.

Gradska infrastruktura je takva da ne može da prihvati takve nepredviđene količine padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, kao ni suvo pustinjsko zemljište, pa dolazi do poplava i bujica.

Olujno nevreme nije zaobišlo ni Abu Dabi, a snažne grmljavinske oluje pogodile su i delove Persijskog i Omanskog zaliva južni deo Irana, sever Omana, ukljujučujući i glavni grad Maskat.

Temperatura ovih dana u Dubajiu tokom dana iznose oko 25°C, ujutro oko 15°C i ovo su prosečne vrednosti za ovo doba godine. Ujedno, ovo je i najrpijatni deo godine kada su temperature u pitanju.

Narednih dana očekuje se stabilizacija vremena i povratak vedrog vremena.

Kurir.rs/Telegraf