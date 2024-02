TAKER NAKON INTERVJUA SA PUTINOM IZNEO 4 ŠOK TVRDNJE: Spomenuo Krim, ulazak ruskih tenkova u Beč i promenu režima u Moskvi (VIDEO)

Taker Karlson, američki novinar koji je nedavno intervjuisao ruskog predsednika Vladimira Putina, nastavlja da izlazi u javnost sa svojim analizama rata u Ukrajini.

Ukrajina neće moći da dobije rat sa Rusijom, ukrajinska vojska neće moći, čak ni uz podršku Zapada od stotina milijardi dolara, da protera rusku vojsku iz regiona istočne Ukrajine. Ukrajina nema industrijski potencijal, kao što ga nemaju ni NATO ni SAD, rekao je Karlson.

Iako je Karlsonov intervju sa Vladimirom Putinom objavljen prošle nedelje i dalje se analiziraju stavovi koji su se mogli čuti u njemu. O ovoj temi je zato govorila novinarka Ljiljana Smajlović u emisiji Puls Srbije.

- Taker Karlson je postao neka vrsta babaroge u američkim medijima, znači ti glavni meinstrim mediji ga stvarno ne trpe. Ranije ga nije trpela ta leva, liberalna demokratija, te glavne američke televizijske stanice, ali sad ga mrze i na Fox- u. Stvarno je jedan savremeni fenomen jer je uspeo da se održi na društvenoj mreži "X", što je pre bilo nezamislivo. Znate kako se likovalo u američkim medijima kada je on dobio otkaz na Foksu, to je bilo "e sad smo rešili ovaj problem". Taker Karlson je čovek o kome je Njujork Tajms, dok je još bio na Foksu, objavio glavnu naslovnu stranu. To je velika retkost da se nečijoj karijeri i uticaju jednog novinara posveti takva pažnja, da je on takva opasnost za američku demokratiju - rekla je Smajlović i dodala:

- Ne samo da ga se nisu rešili, nego je siroti Fox bio prisiljen da prikazuje delove tog intervjua i isečke, ali sa onom oznakom Karlsonove emisije. Zanimljivo, je da oni nisu njemu samo otkaz dali, osim toga nikada nam nisu rekli zašto, nego su prebrisali sve što je bilo već sa njim. On je bio autor najgledanijih emisija, a oni su njega prebrisali kao da nikada nije bio na Fox-u.

Smajlović je potom navela da je Taker 3 dana nakon intervjua izdvojio 4 stvari.

- Taker je stvarno uspeo da opstane, mislim da on nešto predstavlja i da treba pratiti šta on radi. Meni je bilo zanimljivo šta je on izdvojio iz tog intervjua. Svako od nas je imao neke zanimljive stvari iz intervjua, ali on je izdvojio 4 stvari koje su jasne. Prvo, Putin nikada neće odustati od Krima. Drugo, Rusija nije ekspanzionistička sila, dovoljno je velika. Treće, neće ruski tenkovi ući u Beč, nema Rusija nikakvu nameru da se širi po Evropi. Četvrto, nama vladaju ludaci ako misle da će da izdejstvuju promenu režima u Moskvi.

