EVO ZAŠTO LJUDI TOLIKO VERUJU TAKERU KARLSONU! Crnobranja tvrdi: Analizirao je prosečnog Amerikanca, zna njihova 2 NAJVEĆA STRAHA

Intervju predsednika Vladimira Putina sa američkim novinarom Takerom Karlsonom dobio je oko milijardu pregleda, izjavila je Margarita Simonjan, glavna urednica medijske grupe Rosija Segodnaja i televizijskog kanala RT, u emisiji "Veče sa Vladimirom Solovjovom" na televizijskom kanalu Rusija 1.

Prof dr. Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor Fakulteta za medije i komunikacije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovom intervjuu i o tome šta je svet dobio nakon njega.

- To je jedna ozbiljna lekcija u slobodi novinarstva. Znači, novinarima je sudbina da faktički probijaju led. U raznim tim epohalnim momentima, prekretnicama u životu naše planete, novinari su bili ti koji su probijali napred ili dovodili zaraćene strane do prvog kontakta. Ovaj intervju je bio prvi znak da će tu neki led da se raskravi. Ovo vidim kao jednu lekciju iz nezavisnog i slobodnog novinarstva. Zato što je Taker Karlson čovek koji je rođen u novinarskoj porodici i on neguje tu jednu novinarsku etiku i profesionalizam. Njegov otac je bio jedan od praktikanata gonzo-novinarstva. To je u američkom novinarstvu onaj novinar koji govori iz prvog lica. Ovaj je to nasledio od svog oca. On je jedan od najozbiljnijih učenih komentatora u Americi. Na sve teme govori. Dakle, ta njegova emisija od 15 minuta koju je imao na Foksu pa je prešao na X, bila je to, komentar na aktuelne događaje. To su bili subjektivni komentari i on to ne krije - rekao je Crnobranja i dodao:

foto: Kurir televizija

- Svi znaju da je Taker Trampov najveći navijač, pomoćnik i najuticajniji pojedinac Trampa lično. Ono što je logično je da ima veze sa Putinom, odnosno da će dobiti intervju sa ruskim predsednikom. Apolutno je logično. A ne samo to, sećate se da je on imao intervju sa predsednikom Orbanom. Dakle, on vodi tu liniju konzervativizma i on u Americi važi za jednog od najistaknutijih konzervativnih ličnosti.

Crnobranja se potom dotakao i života i straha prosečnog Amerikanca.

- Kada odete u Ameriku u neki manji grad, vi na vestima vidite isključivo lokalne vesti. Amerikanac recimo u Tenesiju nema pojma gde je Montana, a kamoli gde je Luksemburg ili Srbija. I oni samo znaju za te neke opasnosti koje dolaze od komunizma, to je bila najveća opasnost u Americi, i nezaposlenost takođe. To su dva najveća straha amerikanca prosečnog i to vidite danas. Oni su sad napravili taj strah od neke kao sile koja će ne znam šta da uradi, a to je Rusija, i napravili su situaciju da se svaki Amerikanac boji za svoj posao sutra. Mnogi od njih rade dva, tri, pa i četiri posla simultano. To sve vidi Taker Karlson već godinama unazad. Analizira i iznosi taj stav vrlo jasno, a ove propagandne mašine to spinuju, a on je čovek koji imenuje stvar pravim imenom. Ako su migranti problem, onda su migranti problem, zato, zato i zato. On je postao kamen u cipeli za liberale i neokonzervativce, ali je zato stekao ogroman autoritet i kada nešto kaže, onda mu slušaoci veruju.

04:56 EVO ZAŠTO LJUDI TOLIKO VERUJU TAKERU KARLSONU! Crnobranja tvrdi: Analizirao je prosečnog Amerikanca, zna njihova 2 NAJVEĆA STRAHA

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:19 Jelača uživo iz Njujorka: Taker se ulizivao Putinu, ovo je početak KRAJA NJEGOVE KARIJERE