U svetu se još ne stišavaju reakcije na smenu glavnokomandujećeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog, na čije mesto je došao Oleksandar Sirski.

Sirski, koji je preuzeo komandu nad 800.000 vojnika, rekao je da ukrajinska vojska treba da se fokusira na dronove i elektronsko ratovanje. Osim Sirskog, Zelenski je postavio još pet visokih vojnih zvaničnika na najviše vojne funkcije.

Istoričar Miloš Pršić i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, gostovali su u emisiji Puls Srbije gde su govorili o ovoj smeni Zalužnog.

- Novi komandant ukrajinskih oružanih snaga je čovek koji je do sada u ovom periodu nije vodio računa mnogo o žrtvama. Čak je bio naklonjen onim odlukama Zelenskog da se uporno brani Bahmut. Dakle, žrtvovao je ljude, čak je formirao neke posebne jedinice ako bi došlo do povlačenja ukrajinskih snaga. Oni su otvarali vatru po tim svojim ljudima, po svojim pripadnicima. Dakle, on je jedan čist klasičan komandant. Zalužni je vodio nešto malo mudrije. On je preokrenuo rat, stabilizovao front, nije to tako išlo, pogotovo posle aprila 2022. godine. Vidite da je front razvučen na 2000 km. Mestimično se vode ofanzivna dejstva, ali to su dejstva koje su ranga taktičkog nivoa - rekao je Pršić.

04:51 ZALUŽNI POSTAO VELIKA PRETNJA ZA ZELENSKOG! Eksperti tvrde: Predsednik Ukrajine morao da POVUČE RISKANTAN POTEZ PRE KRAJA RATA

Zoronjić smatra da je Zalužni smenjen jer je bio prevelika pretnja za Zelenskog.

- Zalužni je svakako postao u političkom smislu, pretnja za Zelenskog, Odnosno šta će biti posle rata? Šta će biti ako Zalužni bude kandidat za predsednika? Upravo je to nešto što je Zelenski, čini se, pokušao da ovako saseče u ovom trenutku kao što se tiče smene komandanata. Mi smo imali veliku smenu komandanata u ruskoj vojsci pre ovoga, pre godinu i po dana, znači to se dešava. Jednostavno to se dešava u vojskama koje ratuju, ali uglavnom se ne dešava kada ide nešto dobro i kada je stanje stabilno - rekao je Zoronjić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

