"GODINAMA SE IŽIVLJAVALI NAD NAVALJNIM U ZATVORU?" Analitičar tvrdi: Smrt je bila poruka pred izbore, DA SE NE KANDIDUJU OVI LJUDI

Još nije rešena misterija smrti najvećeg Putinovog kritičara.

Britanski "DailyMail" piše da je telo Alekseja Navaljnoga pronađeno u zatvoru u kom je služio kaznu, navodno u modricama.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, modrice na telu Alekseja Navaljnog mogle bi biti posledica rada medicinskih radnika koji su pokušali da ga ožive posle napada, najverovatnije srčnog udara.

Ranije je njegovoj majci Ljudmili Navalnoj u kaznenoj koloniji rečeno da je umro od „sindroma iznenadne smrti“. Portparol Navaljnog je ranije rekao da uzrok smrti još nije utvrđen, a izvori lista "Novaja Gazeta" kažu da još nije obavljena obdukcija.

Julija Navaljna, supruga ruskog opzicionara, prisustvovaće današnjoj sednici Saveta Evropske unije za spoljne poslove, najavio je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj. Ona se neplanirano pojavila u petak, posle vesti o smrti svog supruga, na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Karlo Dulović, bivši stručnjak za bezbednost u ambasadi SFRJ u Švajcarskoj, i Srba O. Filipović, analitičar, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o smrti Putinovog kritičara.

Filipović navodi da se smrt Navaljnog nije dogodila tek tako.

- Čovek je godinama bio zatvoren, nad njim su se iživljavali, što nad njim lično, što nad njegovom porodicom, suštinski. I pretrpeo je izvesne strahote tamo gde se nalazio. Meni je izazvala reakciju vest da je telo pronađeno u modricama, jer su pokušali da ga ožive. Mislim, stvarno, ružno je smejati se na to, ali to je sprdnja sa tragedijom jednog čoveka i opozicionara. Šta god mislili o politici, njegovim idejama, nastupima, da li je stvarno takav. To je bio konkurent Putinov u Rusiji, to je poruka pred predsedničke izbore. Nikome nije dozvoljeno, danas se kandiduje protiv Putina u Rusiji na izborima koji ima drugačije ideje, drugačije viđenje po pitanju rata u Ukrajini i odnosa trenutnih Rusije i Zapada, koji su bili makar formalno drugačiji pre ovog sukoba - rekao je Filipović i dodao:

- Dakle, ovo je poruka svima koji bi se kandidovali, koji bi pomislili da se kandiduju, koji bi vodili neke grupe, formalne ili neformalne, protiv Putinove politike. Zar nije normalno u svakoj slobodnoj zemlji, kako Putin predstavlja svoju zemlju, da imate i političke oponente koji mogu da kažu suprotno. Čak i ovi ljudi koji su izašli da oplakuju smrt Navaljnog, 401 lice je uhapšeno. Da li je to normalno?

Dulović smatra da Rusiji nije odgovarala smrt Navaljnog.

- Rusiji i ruskoj politici nije odgovarala smrt na Navaljnog. Baš u ovom momentu nije odgovarala smrt. Zbog čega? Zbog geopolitičke situacije, zbog situacije u svetu, zbog rata u Ukrajini. A ako gledamo Navaljnog sa drugog aspekta, ja ću izjaviti porodici saučešće i žao mi je što se desilo. A ako se radi o zatvoru, našli su ga u zatvoru. Zatvor je izuzetno čuvan. Nije mogao biti nađen i nije bio dostupan. Ta međunarodna komisija koja će se formirati da uradi obdukciju, će utvrditi sve - rekao je Dulović i dodao:

- Njegovu suprugu sad vode od te sednice u Minhenu, sad je vode u Evropski parlament. O čemu se tu radi? Oni prave cirku sa ženom od poginulog čoveka i koriste je u političke svrhe. Na istim sednicama gde se vrši genocid i ubijanje dece, niko to ne pominje.

