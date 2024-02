RUMUN NAPAO DRŽAVLJANKU BIH Kad ga je policija privela, otkrili su njegov DEBEO DOSIJE

Naime, juče ujutro oko 7, državljanka BiH je prijavila ozbiljne pretnje i napad ispred bara u Klagenfurtu. Policija je odmah došla na lice mesta, ali Rumun je već pobegao. Međutim, daljom pretragom terena, pronašli su ga nedaleko od restorana gde je napao državljanku. S obzirom da je bio veoma agresivan, napao je i policiju, koja ga je odmah privela.

Međutim, to nije sve. Tokom istrage i provere u policijskoj stanici utvrđeno je da je isti čovek samo dan ranije napao bivšu partnerku, s kojom je delio stan u Beču. Ona ga je prijavila, a on je pobegao u Klagenfurt. Takođe, iz policije je saopšteno da je on i ranije prijavljivan, te da je pod istragom kako austrijskih, tako i rumunskih vlasti.

Trenutno se nalazi u pritvoru Savezne kancelarije za azil i imigraciju. Postoji mogućnost da će biti deportovan u rodnu Rumuniju gde je takođe pod istragom.

Kurir.rs/Nezavisne novine