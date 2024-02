Muškarac star 54 godine teže je povređen sinoć kada je uboden nožem u Borči i on je prevezen u KBC Zvezdara.

Reporter Kurir TV otiša je na lice mesta u Borču i javio se s novim saznanjima.

- Nadao sam se da nećemo imati ovakvih vesti, barem tokom praznika, ali kako si i navela, muškarac star 54 godine je nakon kraće svađe zadobio nekoliko uboda nožem u Borči na ovoj lokaciji u ulici Drinske divizije pod brojem 87. Muškarac je brzo prebačen u Kliničko-bolnički centar Zvezdara gde mu je pružena pomoć, sa teškim povredama je primljen, ali je, kako saznajemo, u stabilnom stanju - započeo je izveptaj novinar Kurir TV.

foto: Kurir TV

Dodao je i šta je sa snimateljem zatekao na licu mesta.

- Stigli smo na lokaciju i na lice mesta i uspeli smo da porazgovaramo sa lokalnim stanovnicima. Saznali smo da se baš na ovom mestu okuplja malo čudnija sorta ljudi, da se tako izrazim, tj. oni koji vole čašicu i kapljicu više. Do incidenta je došlo upravo zbog alkohol, a komšije kažu da na ovoj lokaciji gde je nekad bila kafana, a sada napušten objekat, zna da dođe do svađa i do incidenata - dodao je Vujović.

01:56 POČELO JE VINOM, NASTAVILO PIVOM I RAKIJOM, A ZAVRŠILO NOŽEM! Šok detalji brutalnog incidenta u Borči u kom je IZBODEN MUŠKARAC

Opisao je i detalje sinićnjeg incidenta.

- Ono što su mi ispričali je da su se sinoć oko 19.30 dva starija muškarca posvađala, a jedan je jedan potegao nož. Pominjali su i vino i rakija i pivo. Policija je stigla na lice mesta, odradila uviđaj i, kako nezvanično saznamo, privela napadača.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:08 UBADANJE U VELIKOJ MOŠTANICI: Muškarac (44) prebačen u Urgentni na reanimaciju