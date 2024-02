Zemaljsko osoblje nemačke avio-kompanije Lufthanza, jutros u 4 sata, trebalo je da započne dvodnevni štrajk kojim će biti pogođeni svi aerodromi kao i 200.000 putnika. Kako je najavljeno, blizu 90 odsto letova kompanije Lufthanza biće otkazano.

1 / 5 Foto: EPA Anna Szilagyi

Novinar Goran Nikolić uključio se u jutarnji program iz Minhena gde je govorio o ovom štrajku osoblja nemačke avio-kompanije.

- Letovi su delom otkazani, ali treba reći da je ovo jedan štrajk upozorenja. Glavni problem se svodi na to da zaposleni u Luftahanzi, odnosno u velikoj nemačkoj avio-kompaniji, ali uopšte i nemački građani osećaju da sve manje imaju novca u svom džepu, odnosno novac koji imaju u svom džepu da sve manje jednostavno vredi i to izaziva stalne napetosti. Jedanput je to problem sa protestom seljaka, onda je problem sa železničarima i sad je došao na red i protest osoblja Luftahanzi - rekao je Nikolić i dodao:

- Razlozi za ovaj protest su da se želi jednostavno dobiti više para, da se želi dobiti jednostavno više osoblja, ali čini se da je sve to jednostavno zatvoreni krug iz koga nije ni malo lako izaći. Uopšte, kupovna moć stanovništva u Nemačkoj jednostavno pada i to izaziva napetosti na svim stranama. Sad je došao red i na ovu oblast života.

04:15 NAPETO U NEMAČKOJ, KUPOVNA MOĆ STALNO PADA! Novinar uživo iz Minhena otkrio: Novca nema dovoljno, POSLEDICE PROTESTA SE OSEĆAJU

Kako se osećaju građani Nemačke

- Posledice protesta proteklih nekoliko nedelja se osećaju, ali s ituacija izgleda apsurdna. S jedne strane Nemačka je prošle godine ostvarila rekordne prihode od poreza. Međutim, troškovi Nemačke države su enormno porasli protekle 2 do 3 godine. Razlozi su poznati - poskupljenje energenata, dolazak velikog broja izbeglica kako iz Afrike, Bliskog istoka, tako i iz Ukrajine. Sve to košta jednostavno mnogo. Novca nema dovoljno i to izaziva napetost na svim stranama. I vidimo kako se nemačka politička scena i nemačko društvo polarizuje i menja pred našim očima - rekao je novinar.

Kurir.rs

