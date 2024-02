RUSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA ZNALA ZA UKRAJINSKU KONTRAOFANZIVU JOŠ POČETKOM 2023. GODINE: Glavni cilj-izlazak na Azovsko more i KRIM!

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je i da je ruska obaveštajna služba još početkom 2023. godine dobila informacije o tome da Kijev sprema letnju kontraofarnzivu.

Čitava ideja o kontraofanzivi sastojala se u tome da se izađe na Azovsko more, podsetio je Šojgu.

„Glavni napad je bio na orehovskom pravcu i imao je za cilj da napravi koridor za Marijupolj, zatim Melitopolj-Berdjansk i neprijatelj je trebalo da stigne do Azova, povrati Azovsko more, da se krene na Krim. To je bila cela ideja koju su pokušali da ožive“, objasnio je ministar.

„Ali tačno mesto napada nije bilo poznato i zbog toga je doneta odluka da se linije odbrane postavljaju duž celog fronta“, obajsnio je on.

Linija odbrane koju je Rusija izgradila pre ukrajinske kontraofanzive obuhvatala je milione miniranih kvadratnih metara i hiljade kilometara protivtenkovskih rovova, istakao je Šojgu.

foto: Youtube/Diplomatrutube/UNITED24

„Izgradili smo tri linije odbrane celom dužinom linije fronta. To je veoma velik prostor, to su milioni miniranih kilometara, kvadratnih metara, to je ogromna količina, hiljade kilometara protivtenkovskih rovova. I sve to uz mogućnost, još jednom ponavljam, vođenja aktivne odbrane“, istakao je on.

Ukrajina je tokom kontraofanzive angažovala ogromne snage, ali nije uspela da napreduje ni do prve linije ruske odbrane, a nakon njih ima još dve, primetio je Šojgu.

Prema njegovim rečima, kod Avdejevke je za poslednja dva dana (17. i 18. februara) poginulo ili ranjeno 2.400 ukrajinskih vojnika, što su veliki gubici.

Tokom kontraofanzive poginulo je ili ranjeno 166.000 ukrajinskih vojnika, a ukrajinska vojska je izgubila više od 800 tenkova, skoro 2.400 oklopnih vozila, više od polovine „leoparda“, 123 aviona i helikoptera.

foto: Printscreen

Šojgu je istakao da je od početka ofanzivnih dejstava ruskih snaga na svim pravcima oslobođeno više od 317 kvadratnih kilometara.

Ruski ministar je naveo da se ukrajinski vojnici kontrolišu iz štaba uspostavljenog u inostranstvu.

„Da li su formirali neki štab u inostranstvu, van Ukrajine, koji realno planira sve te operacije?“, upitao je Putin tokom sastanka.

„Da, Vladimire Vladimiroviču, to čak nije ni spoljna kontrola, već jednostavno kontrola svih snaga“, odgovorio je Šojgu.

Šojgu je objasnio da se u interesu ukrajinskih trupa koristi 260 svemirskih letelica NATO-a, od kojih je 67 specijalizovanih izviđačkih satelita.

„Samo NATO-ovih satelita ima 67, specijalnih izviđačkih satelita. A ako uzmemo zajedno satelitsku grupu zemalja koje podržavaju zemlje NATO-a, dobija se 260 satelita koji rade protiv nas i praktično onlajn prenose informacije o kretanju i mnogim drugim stvarima“, objasnio je Šojgu posle sastanka sa ruskim predsednikom.

Kurir.rs/RIA Novosti