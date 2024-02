POLICE SA ARHIVAMA SU DUŽE OD 50 KILOMETARA! Stručnjaci u usijanoj atmosferi: Vatikan ima misiju da svet napravi transparentim?

Vatikan poslednjih godina pokušava da odbaci ideju da su čuvene tajne o papskoj zemlji i njihovi arhivi tajni što sužava prostor za brojne teorije zavere.

Tako je Vatikan otvorio naučnicima dosije kontroverznog pape Pija XII iz II svetskog rata i sklonio zvanično ime tajna iz imena arhive pa ga preimenovao u „Vatikanski apostolski arhiv“ odlukom pape Franje 2019.godine.

Nadbiskup Serđo Pagano, prvi put javno saopštava neke od tajni koje je otkrio za 45 godina koliko je radio u jednom od najvažnijih i najneobičijih svetskih skladišta dokumenata. U intervjuu pod naslovom "Secretum", koji je objavio Asosijejšed pres, Pagano otkriva nepoznate i manje poznate detalje iza zavese Svete Stolice i diplomatskih odnosa sa svetom u proteklih 1200 godina.

foto: EPA / GIUSEPPE LAMI

Gosti Usijanja koji su analizirali ovu temu jesu Dragoljub Kojčić politički filozof, potom Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost i Aleksandar Gajić istoričar.

Gajić je komentarisao tvrdnje da se u Vatikanu nalaze 50 kilometara polica u dužini dokumenata koji datiraju iz četvrtog veka nove ere.

- Što se tiče dokumenata, postoje određeni zapisi za koje tvrde da datiraju od drugog veka, a što se tiče tajnih dokumenata, mislim da su to uglavnom privatni, odnosno da je to približniji termin. To je zamišljeno u periodu 17. veka, u vreme pape Pavla V, da se taj arhiv grupiše i da se izdvoji iz tvrđave San Anđela gde se nalazi vatikanska biblioteka izgrađena 1495. godine. Dakle, sakupljeni su svi dokumenti, svaki papa je vodio određenu korespodenciju, pa je imao dokumenta koja su čuvena za njegovo vreme - rekao je Gajić, pa dodao:

- To se skladištilo na određena mesta, a sve je objedinjeno početkom 17. veka, a do današnjeg dana postoji veo misterije, zagonetka je za istoričare kada govorimo o periodu Pape Pije XII.

Potom je Miletić pričao o zanimljivostima Vatikana:

05:40 POLICE SA ARHIVAMA SU DUŽE OD 50 KILOMETARA! Stručnjaci u usijanoj atmosferi: Vatikan ima misiju da svet napravi transparentim?

- Vatikan ovakav kakav je osnovao je Musolini 1929. godine. Papska država je prestala da postoji nakon ujedinjavanja sa Italijom 1870. godine. Ta papska država je pre toga obuhvatala interesantan dijagonalni deo severnog dela Italije. Sa prestankom postojanja, papa se povukao u ono što je danas znamo kao Vatikan, a tek 1929. godine Musolini tu teritoriju proglašava eksteritorijalnom. Vatikan sada ima administraciju, uspostavlja diplomatske odnose, što pre nije postojalo. Odnos prema Musoliniju je bio blagonaklon, jer su dobili priliku da budu svetovna vlast, a ne samo crkvena.

Kojčić je komentarisao krizu u Ukrajini, pa je povezao to sa odlukama pape Franciska:

- Imamo prilično ukorenjen stereotip o rimokatoličkoj crkvi, papa Francisko potiče od teologije oslobođenja, a ona se pojavila kao jedan oblik solidarnosti sa odbačenima. Kada je počela ukrajinska kriza, on je rekao da će doći u Kijev i Moksvu. Njega ograničavaju oni koji su ga birali, dali mandat, pa ne može baš sve na svoju ruku. Vatikan, zato što ima političke elemente, on je fleksibilna institucija koja se prilagođava trenutku. Ovo otvaranje arhiva vidim u kontekstu da imaju za misiju da svet postane tranpsarentan, to je njihova ideja, da se svojoj publici predstave na takav način. Po mom mišljenju, svet neće postati transparentan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:33 ITALIJA BI MOGLA DA PODRŽI SRBIJU U PREGOVORIMA ZA KiM! Petrović: Stav zapada nije jedinstven, Mađarska protiv sankcija