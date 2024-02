Oko 5 sati ujutru 24. februara 2022. godine, Rusija je izvela napad na Ukrajinu kojim je počeo sukob koji je izmenio globalnu bezbednost,nuklearna opasnost postala je najveća od perioda Hladnog rata, a međunarodno pravo još jednom je pregaženo.

Nikola Jović, politički analitičar, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o trenutnom stanju na frontu u Ukrajini nakon 2 godine rata.

Jović je objasnio gledaocima pomoću mape u studiju u kojim delovima se vode bitke.

- Generalno posmatrano, čitav rat se u najvećoj meri vodi u dve oblasti. To su Luganska i Donjecka oblast. Kada pogledamo Marijupolj, Bahmut, i pre toga Solidar i sada Avdejevka, to su sve najveće bitke ovog rata i sve su upravo u Donjeckoj oblasti. Donjecka oblast će zapravo biti i presudni deo fronta i tu će se na neki način odlučiti čitav rat. Pošto je rat na neki način i počeo zbog same Donjecke oblasti, svega što se tu dešavalo 2014. godine, pa sve do danas. Ono što je veoma zanimljivo i što je možda sad negde nakon Avdejevke, na šta će Rusi naročite da obrate pažnju, to je Ugledar. To je jedno malo mesto, nekoliko hiljada ljudi koji tu žive, ali je na veoma važnom pravcu. Zato što na neki način preseca put od Marijupolja ka Donjecku. Ona je na nekih 50 kilometara od Donjecka, međutim, ruska vojska je imala dosta neuspeha da ga zauzme. Jer je reč o jednom uzvišenju na kom se ono nalazi, okružena je brdima. Zaista je teško prići i zauzeti ga, iako su oni naravno više puta pokušavali, sada ruska i zapadna strana negde stavljaju akcent na to u budućnosti. Tako da se veruje da će Ugledar biti naredno veće žarište u Donjeckoj oblasti - rekao je Jović.

05:22 RUSI NAGOMILALI OGROMNE TRUPE, OVO SU DVA NOVA UDARNA CILJA! Jović detaljno objasnio goreću situaciju na frontu u Ukrajini

- Što se tiče Luganske oblasti, ona je početkom jula meseca 2022. godine u potpunosti oslobađena. Međutim, već u ofanzivi Ukrajine u septembru iste godine neki delovi su vraćeni kada je pala sva ruska odbrana negde u Harkovskoj oblasti. Negde se smatra da će Kupnjansk biti taj pravac na kom će u narodnom periodu da se napreduje. Ono što je veoma interesantno je o čemu sad više otvoreno govore zapadni i ukrajinski mediji je da je Rusija nagomilala velike trupe na granicama Harkovske oblasti i naravno svoje granice. Govori se čak oko 100.000 vojnika, 500 tenkova i druga tehnika što ukazuje na činjenicu da se vrate sve oblasti koje su ovde obeležene plavom bojom koje su u nekom trenutku bile pod ruskom kontrolom - rekao je.

foto: Kurir televizija

- Možda čak i najviše u zadnje vreme isprovocirano upravo napadima na Belgorod koji se ovde nalazi, koji je kao što znamo deo Ruske države i koji je dosta ispaštao u ovom ratu može se reći. Belgorod je u proporcionalnom smislu postradao više od Kijeva ili brojnih drugih ukrajinskih gradova. Pošto je zaista od prvog dana rata direktno kada su diverzantske grupe sastavljene od Ukrajinaca, i od nekih etničkih Rusa koji se protive režimu u Moskvi, su organizovali prelazak na rusku teritoriju i zauzimanje nekoliko sela u toj oblasti. Dakle, tu se isto može nešto očekivati, kako bi se čitava Luganska oblast oslobodila i vratila one pozicije na period pre septembra 2022. godine. Kako bi se Harkov kao sledeći veliki grad stavio akcenat na njega - dodao je.

foto: Kurir televizija

