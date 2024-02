"RUSIJU NE ZANIMAJU TERITORIJE, ZAUZIMAJU PRIRODNA BOGATSTVA UKRAJINE" Stručnjaci bez dileme: Rusi su ozbiljno potcenili Ukrajinu

Kada je 24. februara 2022. Rusija pokrenula agresiju na Ukrajinu, eufemizmom je nazivajući "spcijalna vojna operacija", analitičari su verovali da će potrajati svega nekoliko dana ili nedelja, dok neprikosnovena sila na čelu sa Vladimirom Putinom ne postigne ciljeve.

Procenjivali su da je to mačiji kašalj, ali se ipak pretvorio u najkrvaviji rat u Evropi u poslednjih 70 godina.

foto: EPA Ihor Hora

Stotine hiljada ljudi je poginulo, milioni su raseljeni, razoreno je pola Ukrajine, a ratu se ni ne nazire kraj, nema govora o novoj kontraofanzivi velikih razmera, a 2024. se najavljuje kao godina odbrane.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali dve godine smrti i uništenja Ukrajine su prof. Predrag Marković, istoričar, potom Milan Antonijević, pravnik i Biljana Šahrimanjan-Obradović, Centrar za stratešku analizu.

Antonijević se prisetio početka rata, kao i njegovog gostovanja sa urednicom "Sputnika":

- Jasno je da je Rusija na jedan način pripremala celu Evropu, a najpre svoje stanovništvo, za rat sa Ukrajinom upravo najavljujući tu denacifikaciju više meseci. Bio sam nekoliko dana pre napada Rusije u studiju sa Ljubinkom, koja je urednica "Sputnika", a govorila je o tome da je Ukrajina puna ljudi koji jesu nacisti i da Rusija mora na to da reaguje. Rekla je da napada neće biti, ali se nakon par dana dogodio. Na početku se najavljivalo da će napad trajati svega nekoliko dana, ali dve godine nakon toga imamo i dalje veliki broj žrtava, ratne zločine, zverstva...

Obradović je komentarisala Minski sporazum i kako se Rusija pripremala na sveobuhvatni rat sa Ukrajinom: z

- Ako su nas uveravali retorikom da neće otpočeti agresiju na Ukrajinu, ali Zelenski i svi su znali da će doći do nekog oružanog sukoba kada se već trupe nastanjuju na granicu. Tog 24. februara je Kremlj skinuo svoju masku mirovnjaka iza koje se krio, te pokazao pravo lice pred svetom, kada su pričali o tom nekom rasizmu i kako može doći do građanskog rata. Potom smo došli do toga da Rusija, posle Minskog sporazuma, neće poštovati nikakav sporazum, već se ona aktivno spremala u sveobuhvatni rat sa Ukrajinom. Rusija je postala prva država u Evropi u 21. veku koja je načinila agresiju nad drugom državom u Evropi. Zaključak nakon dve godine jeste da Rusiju ne zanimaju teritorije, jer kada bi je zanimale, ona ne bi gađala i sravnjivala sa zemljom sve. Oni isključivo idu na teritorije gde su njihovi strateški ciljevi i prirodna bogatstva Ukrajine.

04:05 RUSIJU NE ZANIMAJU TERITORIJE, ZAUZIMAJU PRIRODNA BOGATSTVA UKRAJINE Stručnjaci bez dileme: Rusi su ozbiljno potcenili Ukrajinu

Marković je rekao da je Rusija ozbiljno potcenila Ukrajinu:

- Euforija oko odbrane Ukrajine mislim da nije dobra za njihov narod. Prvo, 220.000 vojnika na tolikom frontu. Hrvatska je napala Krajinu sa 130.000 vojnika. Dakle, Rusija je zapravo taj početni napad napravila zbog jednog glupog i neosnovanog potcenjivanja Ukrajine. Ako je nesretna Krajina napadnuta sa približnim brojem vojnika kao Ukrajina, to pokazuje koliko su Rusi potcenili vojsku Ukrajine. Međutim, treba biti oprezan oko olake upotrebe termina poput ratnog zločina. Ako uzmemo u obzir koliki je to rat, recimo u poređenju sa bombardovanjem nad nama, videćete da niti most nije urušen nad velikim rekama.

Kurir.rs

