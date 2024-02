"JA SAM TO URADIO": Albanski narko-diler svoju ćerku osam puta izbo nožem, a posle njegove izjave svima se sledila KRV U ŽILAMA

Ubica i osuđeni trgovac heroinom Petrit Lekaj izbo je osam puta nožem svoju 20-godišnju ćerku u naletu besa kada se razljutio jer je ona išla na žurke, nije dolazila kući na vreme i jer je konzumirala drogu, saopštio je Vrhovni sud Južne Australije, prenosi 9njuz.

Sabrina Lekaj (20), studentkinja koja je poreklom iz Albanije, pronađena je mrtva u julu 2019. godine na prednjem sedištu "mercedes benca" u Australiji.

Bila je izbodena nožem, a automobil se nalazio samo 250 metara od njene kuće. Kada se saznala jeziva istina svi su ostali u šoku. Sabrinu je u naletu besa ubio otac.

Preminula je na licu mesta. Sudija Vrhovnog suda Triš Keli izrekla mu je doživotnu kaznu zatvora sa obaveznim minimalnim periodom od 20 godina bez uslovne slobode.

Razgovor između policije i ubice

Ubrzo je u medijima osvanuo uznemirujući telefonski razgovor između policije i ubice koji se dogodio samo nekoliko trenutaka nakon što je nasmrt izbo svoju ćerku studentkinju medicine.

Vrhovni sud Južne Australije takođe je objavio audio snimak koji je policija snimila dok su pokušavali da uđu u trag Lekaju kada su primili izveštaje da je njegova ćerka izbodena.

"Možeš li da mi kažeš šta se dogodilo? Možda bismo mogli da dođemo do tvoje ćerke i da joj pomognemo", čuje se policajac na snimku. "Ne, otišla je.. mrtva je", odgovara Lekaj. Na sudu je rečeno da je otac spakovao kuhinjski nož od 15 cm i da je hteo da se suoči sa ćerkom zbog njenih izlazaka do kasno i uzimanja droge.

Kako se kasnije saznalo, Sabrina se noć pre ubistva zabavljala sa prijateljima u noćnom klubu "Dog and Duck" u ulici Hindli gde je zaista uzimala kokain, ekstazi i Ksanaks.

Hronologija događaja kobnog dana

Subota, 20. jul: Sabrina Lukaj odlazi u kuću svoje prijateljice Kejti Valstar da se spreme za izlazak. Odlaze u "The Dog and Duck" bar, a Sabrina se vraća kući kod drugarice u ranim jutarnjim satima.

Nedelja, 21. jul,13:00 časova: Sabrina se vraća svojoj kući u Kidman Parku i tada je rekla drugarici: "Volim te, poslaću ti poruku kada dođem kući". Sabrina se više nikada nije čula sa svojom prijateljicom.

22.30: Policija je primila poziv koji podiže uzbunu zbog nestale Sabrine i njenog oca Petrita (49).

23.30: Policajci pronalaze Sabrinu i njenog tatu. Ona je bila na prednjem sedištu mercedesa i to na 250 metara od porodične kuće. Sabrina je bila mrtva, a njen otac je imao ubodne rane.

Lekaj je rekao da je samo nameravao da je uplaši, ali je "pukao" kada je 20-godišnjakinja rekla da joj nije stalo do 'žrtvovanja koje je podneo da bi joj pružio bolji život'.

"Ja sam to uradio"

U policijskom intervjuu snimljenom u ustanovi za mentalno zdravlje, Lekaj je priznao da je ubio svoju jedinu ćerku. Na pitanje zašto je Sabrina pronađena sa ubodnim ranama po celom torzu, otac dvoje dece je šapnuo: 'Ja sam to uradio'.

"Počeo sam da je ubadam, sedeo sam na prvom (vozačevom) mestu", rekao je on. A onda sam otišao do zadnjeg dela auta... i uradio ostalo. Samo sam nastavio da ubadam... ona je udarala, udarala po vratima i prozoru. Nakon što nije mogla da se pomeri, ubo sam i sebe, zašto sam je ubio, zašto sam to uradio? Svađa je bila oko toga kako sam učinio sve za nju, pokušao da uradim sve za nju, kako može da uradi ovo... ponašala se užasno", rekao je policiji Lekaj.

"Moja namera... namera mi je bila da je uplašim. Nešto mi je ušlo, ne znam, ne mogu da objasnim. Nisam ovo hteo, samo sam pokušao da je uplašim. Užasno je pomisliti šta sam uradio, uradio sam to… Voleo bih da nisam ovde", kako su objavili mediji, videlo se na snimku da se kajao za ono što je uradio.

