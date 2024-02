OVO JE VOJNI AERODROM, PONOS ENVERA HOŽE I KOMUNISTIČKE ALBANIJE, KOJI JE PREDAT NATO PAKTU: Danas je groblje nekad moćnih migova!

Vazduhoplovna baza Kučova u Albaniji stavljena je u službu NATO-a, prenela je danas albanska televizija Top Čenel.

Ovaj, doskora napušteni aerodrom, bio je ponos albanskog diktatora Envera Hodže, koji je vladao od Drugog svetskog rata, do smrti. Pre svega zbog groblja „migova”, smešetnom na stazi zaklonjenoj brdima, nabavljenih još u njegovo vreme a koji su rashodovani.

Reč je o avionima tipa „mig 15”, „mig 17” i „mig 19” napravljenim u tadašnjem Sovjetskom Savezu. U to vreme bili su strah i trepet za zapadni deo gvozdene zavese. Sada ga je preuzeo NATO.

''Dobro je za bazu Kučova što je ova stvar pokrenuta. To je baza koja će stvoriti mogućnosti za odbrambene sposobnosti kao i za privredu grada, jer će biti novih radnih mesta. To je logistička baza koja će nastaviti da se razvija. To je dobra pozicija ne samo za našu zemlju, već i za ceo region'', rekao je bivši pilot Kučovskog puka albanske vojske Viktor Vanđeli.

Vazduhoplovnabaza Kučova je izgrađena 1952. kako bi je koristile zemlje Varšavskog pakta, čija je Albanija bila član.

