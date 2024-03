HAOTIČNA RASPRAVA U NEMAČKOM PARLAMENTU: Šolc jedva sprečio zahtev opozicije za slanje UBISTVENOG RAKETNOG SISTEMA UKRAJINI

Nemački zvaničnici napominju da francuski predsednik daje oštre izjave o Ukrajini, ali u stvarnosti Francuska pruža mnogo manje pomoći u odnosu na Nemačku.

Ako je suditi po pisanju "Politika", nesuglasice između nemačkog kancelara Olafa Šolca i francuskog predsednika Emanuela Makrona oko Ukrajine prerasle su u otvoreno neprijateljstvo.

Analizu novonastalnih nesuglasica, ali i reakcija Evrope na govor predsednika Rusije Vladimira Putina izneo je Vlastimir Vidić, dopisnik Kurir televizije iz Nemačke.

- Nemački mediji i javnost je veoma senzibilna na vesti koje dolaze iz Rusije. Nemačka ima neprijatna iskustva u ratnim kontaktima sa Rusijom, pa je prema tome i ovaj govor pomno praćen. Naravno, taj govor može da se okarakteriše kao unutrašnji pred izbore, ali je sadržao jaku međunarodnu konotaciju. Nemačka javnost je pratila, prenosila, a zanimljivo je da jedan list preneo da je Putin ovim govorom budi avete prošlosti, ponovo glorifikuje vrednosti Rusije i ponovo nipodaštava Zapad i sve ono što dolazi sa te strane - započeo je Vidić, pa nastavio:

- Nemačka je u veoma specifičnoj situaciji jer je upravo ovih dana vođena rasprava u Bundestagu o pitanje isporuke Taurus raketnog sistema Ukrajini. Ono što je bilo neočekivano jeste da je opozicija, CDU, predlagala da se raketni sistem isporuči Ukrajini. Međutim, Olaf Šolc je u Bundestagu uspeo da odbrani svoj stav da neće doći do isporuke, zapravo je indirektno rekao da bi te rakete mogle da dostignu ciljeve u Rusiji. Opet sam mišljenja da je Nemačka dobila snažno upozorenje, jer bi Zelenski upotrebio te rakete, a one imaju domet od 600 kilometara, pa bi to dovelo do brže eskalacije ovog sukoba.

Kurir.rs

