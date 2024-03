"PUTINOVO OBRAĆANJE MI LIČILO NA PARASTOS" Obradović šokirao analizom: Ne priliči lideru jedne zemlje da OBMANJUJE CEO SVET

Šef Kremlja Vladimir Putin u godišnjem obraćanju naciji poručio je da je Rusija dokazala da je sposobna da odgovori na najteže izazove, dodajući da ona nikome neće dozvoliti da se meša u njene unutrašnje stvari.

On je istakao da su se borbene sposobnosti oružanih snaga Rusije višestruko uvećale i da ruske snage na svim pravcima samouvereno napreduju i oslobađaju teritorije.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali Putinov govor bili su direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović i general Stanko Vasiljević.

Obradović je rekao da mu Putinov govor deluje nestabilno i neodgovorno prema tamošnjem narodu:

foto: Kurir televizija

- Mogli ste da vidite tužna lica u publici i meni ovo izgleda kao parastos za bivšu veliku silu. Ne priliči lideru da obmanjuje ceo svet. Dakle, Rusija nije peta, nego nije ni u top deset ekonomija. Ne može biti najveća ekonomija u evropi za BDP-om od 1.8 triliona, ako znamo da Nemačka ima preko četiri. To je notorna neistina. Takođe ova nuklearna ucena koja je izneta i stavljena u izgled je, po meni, vrlo neodgovorno. Poenta ovog govora je "žao nam je što pomažete Ukrajini da se brani".

01:50 SAD PRIZNALE DA NE MOGU PRATITI RUSKO NAORUŽANJE Stručnjaci analiziraju NUKLEARNU ucenu Putina: Mogu uništiti svet nekoliko puta

Vasiljević je komentarisao upozorenje Zapadu u slučaju da pošalju trupe na tlo Ukrajine:

foto: Kurir televizija

- Ne bih rekao da je pretnja, više mislim da je upozorenje. SAD i Rusija poseduju preko 90% nuklearnih bojevih glava. To su dve velike nuklearne sile, a kapaciteti su toliki da bi mogli svet da unište nekoliko puta. Veliko je pitanje da li bi neko u današnje vreme pristupio tome. Niko nije komentarisao taj deo govora, ali Rusija već 15 godina ima inicijativu da se smanji broj nuklearnog naoružanja. Naravno, nema odgovora na to. Svakako, nadam se da smo daleko od takve vrste sukoba i da će prevladati razum. Amerika je priznala, otvoreno rekla da ne može pratiti razvoj ruskog naoružanja. Rat traje jer se to oružje ne upotrebljava u punom kapacitetu, Rusiji ovo još nije rat u punom smislu te reči, njima je ovo i dalje vojna operacija. Vojna operacija je jer se koristi deo snaga i deo ljudstva.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

04:42 GENERAL STAO PRED MAPU PA NAJAVIO PRODOR RUSKIH SNAGA! Stupar o značaju zauzimanja Avdejevke: Rusija ušla u fazu gonjenja