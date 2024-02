Predsednik Rusije Vladimir Putin obraća se govorom o stanju nacije.

Obraćanje šefa države Saveznoj skupštini je godišnje javno obraćanje oba doma parlamenta, kojim se ocenjuje stanje u zemlji i utvrđuju glavni pravci unutrašnje i spoljne politike. To je jedan od ključnih dokumenata strateškog planiranja – osnova za utvrđivanje najvažnijih ciljeva i prioriteta društveno-ekonomskog razvoja i obezbeđenja nacionalne bezbednosti zemlje.

11:10 - Program stvaranja univerzitetskih kampusa

Putin je rekao da će program stvaranja univerzitetskih kampusa u Ruskoj Federaciji biti proširen, biće izgrađeno 40 takvih objekata, za šta će biti izdvojeno 400 milijardi rubalja.

Program Prioritet 2030 biće produžen za 6 godina, za to će biti izdvojeno 190 milijardi rubalja, rekao je predsednik.

11:07 - Putin je rekao da će biti pokrenut još jedan novi nacionalni projekat "Kadrovci"

Ruske vlasti će izdvojiti dodatnih 124 milijarde rubalja za renoviranje studentskih domova, rekao je predsednik.

11:04 - Rusija je prošle godine pretekla sve zemlje G7 po ekonomskom rastu

Putin je uveren da će Rusija u bliskoj budućnosti postati jedna od četiri najveće ekonomije sveta. Rast ruske ekonomije treba da se konvertuje u povećanje prihoda stanovništva, istakao je Putin. Prema rečima Putina, minimalna zarada bi trebalo da se skoro udvostruči do 2030. godine, na 35 hiljada rubalja, što će uticati na visinu plata i beneficija.

11:03 - Obrazovno opterećenje dece treba da bude razumno i uravnoteženo

Putin je rekao da se mehanizam Jedinstvenog državnog ispita mora poboljšati.

Putin je zahtevao da se reši problem kada se školski program i ispitna pitanja razlikuju.

Diplomci bi trebalo da imaju priliku da ponovo polažu Jedinstveni državni ispit iz jednog od predmeta pre završetka upisne kampanje na univerzitete, istakao je on.

11:00 - Jaz u platama nepravedan

Putin je nazvao jaz u platama zaposlenih u javnom sektoru u različitim regionima nepravednim. Putin je zadužio Kabinet ministara da 2025. godine izradi novi model nagrađivanja zaposlenih u javnom sektoru u regionima, a da ga 2026. godine usvoji za cijelu zemlju. Putin je rekao da će takva mera podrške porodicama biti proširena, jer će za to biti potrebno dodatnih 100 milijardi rubalja.

10:57 - "Mladi Rusije"

Putin je ove godine naredio pokretanje novog nacionalnog projekta „Mladi Rusije“, koji će biti posvećen budućnosti zemlje.

Putin je predložio da se od 1. marta federalna naknada za upravljanje razredima i nadzor grupa u tehničkim školama poveća na 10 hiljada rubalja.

U Ruskoj Federaciji biće uvedena doplata od 5 hiljada rubalja mesečno za sve savetnike prosvetnih direktora u školama i fakultetima, rekao je predsednik.

10:55 - Najavljen program za remont obdaništa i škola

Putin je najavio pokretanje programa za remont obdaništa, od kojih su mnogi izgrađeni tokom sovjetskih godina, 2025. godine.

Iz saveznog budžeta će se godišnje izdvajati 65 milijardi rubalja za izgradnju dodatnih sportskih objekata u regionima, rekao je Putin.

Prema rečima predsednika, ruske vlasti će za programe remonta škola i vrtića izdvojiti ukupno više od 400 milijardi rubalja.

Putin je naredio da se u narednim godinama ažuriraju ili otvore medicinske ordinacije u školama u kojima je to potrebno.

Program remonta škola u Ruskoj Federaciji biće završen do 2030. godine, nakon čega će one biti remontovane prema planu, rekao je predsednik.

10:53 - U Rusiji značajno smanjena potrošnja alkohola

Prema rečima predsednika, u Rusiji je značajno smanjena potrošnja alkohola, uključujući i jak alkohol, što pozitivno utiče na zdravlje nacije.

10:50 - Putin je najavio pokretanje nacionalnog projekta "Dug i aktivan život".

Prosečan životni vek u Ruskoj Federaciji do 2030. godine trebalo bi da bude najmanje 78 godina, a potom i više od 80, rekao je predsednik. Do 2030. usluge dugotrajne nege treba da budu pružene svima kojima je potrebna, rekao je Putin. Putin je naredio pokretanje novog sveobuhvatnog programa zaštite materinstva i očuvanja zdravlja dece i adolescenata. Putin je najavio poreske olakšice od 2025. za sve koji redovno prolaze lekarske preglede i polažu GTO standarde. Za šest godina Rusija će izdvojiti više od triliona rubalja za izgradnju, popravku i opremanje medicinskih ustanova, rekao je Putin. Federalni projekti za borbu protiv dijabetesa, raka i kardiovaskularnih bolesti će se nastaviti, rekao je Putin.

10:44 - Putin je najavio pokretanje novog nacionalnog projekta "Porodica"

Prošle godine u Rusiji je izgrađeno preko 110 miliona kvadratnih metara. metara stambenog prostora, ovo je 1,5 puta više od sovjetskog rekorda, rekao je predsednik.

Putin je rekao da će regioni Ruske Federacije sa niskim natalitetom dobiti do 75 milijardi rubalja u narednim godinama za proširenje mera podrške porodicama.

Putin je naložio da se program povlašćenih porodičnih hipoteka produži do 2030. godine, zadržavajući njegove osnovne parametre. Prema rečima predsednika, stopa porodične hipoteke će ostati na istom nivou za porodice sa decom mlađom od 6 godina.

Isplata od 450 hiljada rubalja za otplatu hipoteke pri rođenju trećeg deteta biće produžena do 2030. godine, „za ovo ima novca“, rekao je predsednik.

Putin je predložio da se udvostruči poreski odbitak za drugo dete i da se povećaju odbici za treće i sledeću decu.

Prosečan životni vek u Ruskoj Federaciji do 2030. godine trebalo bi da bude najmanje 78 godina, a potom i više od 80, rekao je Putin.

Putin je predložio produženje programa materinskog kapitala najmanje do 2030. godine. Poreski odbitak za porodice sa decom biće obezbeđen automatski, a njegov iznos će biti povećan sa 350 hiljada na 450 hiljada rubalja, rekao je Putin.

10:42 - Hiperzvučni raketni sistem Cirkon je korišćen tokom specijalne vojne operacije

Putin je istakao da je ovaj sistem odavno u funkciji.

10:40 - O natalitetu i demografiji

Jedan broj zemalja uništava moralne standarde i gura ljude ka izumiranju, dok Rusija bira život, rekao je Putin o podršci porodici i demografiji.

Putin je postavio zadatak da se u narednih šest godina ostvari održiv rast nataliteta u Ruskoj Federaciji.

Putin je nazvao niske prihode, uključujući primanja velikih porodica, jednim od najhitnijih problema Ruske Federacije.

Rusija će preduzeti dodatne mere za poboljšanje demografske situacije, rekao je predsednik.

Putin je rekao da problem siromaštva direktno pogađa više od 9 odsto stanovništva Ruske Federacije, neophodno je da se do 2030. godine postigne nivo ispod 7 odsto.

Putin je postavio cilj da prepolovi siromaštvo među velikim porodicama u Ruskoj Federaciji do 2030. godine.

10:37 - "Rublja umereno jača"

Putin je rekao da će Ruska Federacija izgraditi novu globalnu finansijsku infrastrukturu, oslobođenu politike, sa prijateljskim zemljama. Rublja umereno jača na pozadini početka Putinovog obraćanja Saveznoj skupštini. Putin je naložio Kabinetu ministara da poveća finansiranje programa promocije ruskog jezika i kulture Ruske Federacije u inostranstvu.

10:36 - "Rusija ima oružje da pogodi ciljeve na neprijateljskoj teritoriji"

Protivnici Rusije moraju imati na umu da ona ima oružje sposobno da pogodi ciljeve na njihovoj teritoriji, rekao je Putin.

Besmislice da će Rusija napasti Evropu

Putin je rekao da su čiste besmislice tvrdnje da će Rusija napasti Evropu.

Zapad je izazvao sukobe u mnogim zemljama sveta i uprkos tome tvrdi da je Rusija ta koja je spremna da „napadne“ Evropu, rekao je on..

"Sve što smišlja Zapad realno nas vodi ka opasnosti od sukoba sa primenom nuklearnog oružja , a to znači uništenja civilizacije", poručio je on.

Što se tiče odnosa sa SAD, Vašington preduzima otvoreno neprijateljske aktivnostima nastojeći da Rusiji nanese strateški poraz na frontu.

"Aktivnosti SAD i saveznika doveli su do demontiranja sistema evropske bezbednosti. Mora se raditi na novim konturama jedinstvene i nedeljive bezbednosti Evrope. Rusija je spremna za dijalog sa svima ko je za to zainteresovan. Bez suverene, jake Rusije, nije moguć nikakav održiv svetski poredak", istakao je on.

O Makronovoj izjavi

Putin je dodao da su na Zapadu počeli da govore o slanju vojnih kontingenata NATO u Ukrajinu.

"Ali, mi se sećamo sudbine onih koji su slali kontingente na teritoriju naše zemlje. Sada će posledice po one koji bi krenuli u intervenciju biti daleko tragičnije. Oni moraju da shvate da i mi imamo oružje koje može da uništava ciljeve na njihovoj teritoriji. To su ljudi koji nisu prošli kroz teška iskušenja. Oni su zaboravili šta je rat. Oni misle da je to crtani film", rekao je Putin.

10:28 - Rusija spremna na dijalog sa SAD o strateškoj stabilnosti, zapad pokušava da uvuče Rusiju u trku u naoružanju

Rakete Sarmat su isporučene trupama, Rusija će ih uskoro demonstrirati u područjima gde se nalaze na borbenom dežurstvu, rekao je on.

Putin je rekao da Rusija nastavlja da radi na nizu perspektivnih sistema naoružanja i oni će uskoro postati poznati.

Putin je nazvao neosnovanim navode o navodnim planovima Ruske Federacije da postavi nuklearno oružje u svemir.

Putin je rekao da Zapad pokušava da uvuče Rusiju u novu trku u naoružanju, ponavljajući tako trik iz 1980-ih.

Putin je odbacio mogućnost pregovora o strateškoj stabilnosti sa Sjedinjenim Državama izolovano od pitanja ruske nacionalne bezbednosti.

Rusija mora da dostigne kvalitativno novi nivo opremanja ruskih Oružanih snaga, ali da istovremeno raspodeli resurse što je moguće racionalnije, rekao je Putin.

10:25 - "Rusija nije započela rat u Donbasu"

Predsednik Putin je rekao da Rusija nije započela rat u Donbasu, ali će učiniti sve da ga okonča, iskoreni nacizam i reši probleme Severnog vojnog okruga. Strateške nuklearne snage Rusije su u stanju pune pripravnosti.

10:22 - Zapad je Rusiji želeo da učini isto što i Ukrajini

Ruski građani će braniti svoje pravo na miran život i samostalno izabrati put svoje matične zemlje, uveren je Putin. Prema rečima predsednika, Zapad je želeo da učini Rusiji isto što je učinio i Ukrajini, da unese razdor i oslabi je iznutra, ali se preračunao. Predsednik je rekao da će Rusija nastaviti da razvija demokratske institucije. Borbene sposobnosti Oružanih snaga Rusije su se višestruko povećale, primetio je Putin.

10:16 - Rusija se suočava sa velikim izazovima

Putin je rekao da se zemlja suočava sa velikim izazovima koji se mogu postići samo zajedno. On je naglasio da je SVO podržala apsolutna većina Rusa. Prema rečima predsednika, borci SVO znaju da je cela država uz njih. Rusija sada vodi pravednu borbu za svoj suverenitet i svoju bezbednost, istakao je Putin. Prema rečima predsednika, Ruska Federacija neće dozvoliti nikome da se meša u njene unutrašnje stvari.

Putin se javnosti obaća dve nedelje pre izbora. Očekuje se da će 71-godišnji lider prokomentarisati situaciju u ratu u Ukrajini i izneti svoje ekonomske, socijalne i spoljnopolitičke ciljeve.

(Kurir.rs/TASS/Preneo: A.N.)