"UKRAJINCI IDU KA KRIMU!" Analitičarka tvrdi: Razgovor nemačkih oficira o isporuci Taurusa je MONTIRAN i to iz JEDNOG RAZLOGA!

O rezultatima na američkim izborma, kao i o razvoju situacije na ukrajinskom frontu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizijie Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centara za stratešku analizu, Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, a preko vibera se uključio Rastislav Stojsavljević, profesor geopolitike.

foto: Kurir televizija

- Nije ništa čudno što je Tramp podbacio u Vašingtonu DC. To je jedan od najdemokratskijih distritkata u SAD iako nije savezna država. Tamo je Bajden 2022. dobio preko 90 procenata glasova. Glasači su uglavnom liberalnije nastrojeni, ali to nije nikakva prekretnica. Sutra, na tzv. "super utorak" 15 ili 16 država se bira i kod republikanca i demokrata i to će najviše uticati da Tramp i Bajden dobiju najviše unutar svojih partija - rekao je Rastislav Stojsavljević.

Šahrimanjan-Obradović je ocenila da se Tramp u kampanji najviše fokusira na marketing:

- Videli smo da je Tramp veoma ekscentričan, ali ne treba da zaboravimo da je on pre svega biznismen i da najviše polaže na marketing. Građani su mogli da se uvere da su sa Bajdenom ušli u jednu mirnu luku i da se trudio da svoja predsednička obećanja maksimalno ispuni. Mnogi misli da će se nešto važno promeniiti ako Tramp dođe na vlast. U unutrašnjoj politici možda, a u spoljašnjoj sigurno neće.

foto: Kurir televizija

Zoronjić je ocenio da izjave Kamale Haris sve više dobijaju na značaju.

- Sve se ozbiljnije razmišlja o tome da Bajden može da umre tokom narednog mandata zbog čega se onome što Kamala Haris izjavljuje pridaje sve veća važnost. Po svemu sudeći ona će biti kandidat za potpredsednika. Ona pokušava da privuče i afroameričke glasače, kao i pripadnike islamske populacije u Americi. Vašington DC je mala izborna jedinica. Ukoliko Tramp ostane predsednički kandidat važno je da animira glasače koji nisu iz pokreta MAGA.

foto: Kurir televizija

Povdom novih tenzija između Nemačke i Rusije Stojsavljević je rekao:

- Moramo sagledati to kroz prizmu trenutnog stanja na frontu koje je za ukrajinsku vojsku sve lošije. Pomoć sa zapada u naoružanju je zastala, posebno od straneSAD. Setimo se da se i posle pada Bahmuta pokrenula priča da će Ukrajina ući u EU i postati članica NATO. Stiče se utisak da kada Rusi naprave neki napredak na fronutu iz Evrope kreću zapaljive izjajve. Ovo je jedna medijska priča. Teško da se Nemačka sprema za rat protiv Rusije. To je priča koja ima za cilj da Evropa pokaže da je još uvek uz Ukrajinu.

Zoronjić tvrdi da nije realno da dođe do direktnog sukoba Rusije sa nekom zapadnoevropskom zemljom:

foto: Kurir televizija

- Ljudi u Evropi smatraju Rusiju najvećim bezbednosnim izazovom za Evropu, negde više negde manje. S tim u vezi sve ove izjave ukoliko su predizborne jasno je zašto se daju. Međutim, Nemačka ima mogućost da učestvuje u rušenju krimskog mosta. Ona to ne mora da radi direktno, već može da pošalje rakete Taurus Ukrajini koje će Ukrajina ispaliti. Rusija nema kako da ih zaustavi, jer one lete brzinom od jednog maha i oni će pogoditi krimski most. Oni to ipak ne rade. Nije to realna pretnja sa Nemačke strane. Ono što jeste činjenica da taj napad na krimski most čak i ako bi se desio on ne bi bio napad na rusku terirotriju jer se taj most većim delom nalazi na teriroriji Ukrajine.

02:13 UKRAJINCI IDU KA KRIMU?! Analitičarka tvrdi: Razgovor nemačkih oficira o isporuci Taurusa je MONTIRAN i to iz JEDNOG RAZLOGA!

Šahrimanjan Obradović veruje da presretnuti razgovor nemačkih oficira nije pušten u celini, te da su izostavljeni oni delovi koji ne odgovaraju Kremlju:

- Svaka služba se trudi da ima što više informacija. Mene zanima šta je u ostatku tog razgovora i zašto je pušteni baš ti delovi. Mnogi smatraju da su ti delovi isečeni i spojeni u jedan. Mi nemamo početak kraj i sredinu. Imamo samo ono što Kremlju odgovara da svetska javnost čuje. Prema informacijama koje imam sinoć je napadnut ruski brod Sergej Katov. Ukrajina, dakle i bez Taurus raketa ide ka Krimu i pokušava da pokaže ranjivost ruskog sistema u toj oblasti. Ono što bih istakla i što je zanimljivo jeste da će se danas susresti ministri spoljnih poslova Francuske i Nemačka oko isporuke Taurus raketa što bi Ukrajni značilo u pogledu na Krim.

