PORODICA SNIMILA MISTERIOZNI OBJEKAT IZNAD KUĆE: Šta je to dođavola?! Izgleda kao da se razdvaja! CEO GRAD NA NOGAMA (VIDEO)

Porodica iz Oklahome Sitija snimila je na noćnom nebu iznad svoje kuće misteriozni leteći objekat!

Na snimku, koji je samo na TikToku videlo skoro pola miliona korisnika, vidi se svetao objekt koji se sporo kreće na nebu.

Stiv Aragona bio je napolju sa svojom decom i komšijama kad su u ponedeljak u 19.30 sati primetili misteriozni objekat.

Dete pita da li je to zvezda padalica, međutim, odrasla osoba odgovara da se kreće presporo da bi to bila. Druga osoba pita da li bi to mogao biti NLO.

- Podigao sam pogled i bela stvar se pojavila na nebu. Svako je imao svoje mišljenje o tome šta je to - rekao je Aragon za lokalne medije.

Mnogi su komentarisali da bi to mogla biti misija Space X koja je postavljala satelite u orbitu. Međutim, sateliti su poleteli u 18.56 sati, sat i po nakon što je misteriozni snimak zabeležen.

Misteriozni video zabeležen je nekoliko dana pre nego što je objavljen opsežan izveštaj Pentagona u kome se detaljno navodi da je porast broja viđenja NLO od šezdesetih godina najverovatnije posledica tajnih testova američke vojske naprednih špijunskih aviona i svemirske tehnologije.

