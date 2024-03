KAROLINU JE UBIO GRČKI PILOT: Otkriveni poslednji trenuci njenog života, a jedan uređaj je razotkrio njegove laži

Grčki pilot proglašen je krivim za ubistvo svoje žene Britanke nakon što su podaci sa pametnog sata razotkrili njegove laži.

Babis Anagnostopulos (36) ugušio je i ubio svoju suprugu Karolinu Krauč (20), majku svoje ćerkice, a onda zadavio porodičnog psa u pokušaju da osigura svoj alibi i iscenira da je u kuću upala banda. Karolina je pronađena mrtva u svom krevetu pored tada 11-mesečne ćerkice Lidije u maju 2021. godine.

Karolina je ubijena u ranim jutarnjim satima u njihovom domu u bogatom predgrađu Atine. Njen suprug, grčki pilot, u početku je rekao policiji da je banda stranih provalnika upala u njihov dom i oboje ih vezala. Dokumentarac sa naslovom "Smrt u raju: Ubistvo Karoline Krauč" otkrio je užasnu istinu.

Ranije te noći Karolina i njen suprug posvađali su se oko ćerkice Lidije i on je zaspao u prizemlju. Probudio se usred noći i otišao na sprat da se pomiri, ali Karolina nije želela da se izvini, rekao je on. U tom trenutku on se popeo na nju uprkos njenim odbijanjima.

U "uzavrelom stanju duha" držao je ruku preko njenih usta i jastuk preko njenog lica i slušao njene očajne prigušene vriske. Nakon što ju je ugušio, "počeo je da plače" i korača po sobi i čupa se za kosu kada je shvatio da je Karolina mrtva. Njihova ćerka je ležala nepovređena pored nje.

U kući je zatim napravio da izgleda kao da je došlo do provale, rekavši da je to uradio jer nije želeo da ode u zatvor i bio je zabrinut da će njegova ćerka izgubiti porodicu.

Kako bi učinio da njegova laž izgleda što verodostojnije, ubio je njihovog psa Roksija, rekavši da je strahovao da mu niko neće verovati ukoliko lice mesta ne izgleda nasilno.

Anagnostopulos je rekao da je psa vezao za gelender i otišao u kuhinju kako ga ne bi video. Rekao je da je "plakao nekoliko sekundi".

Anagnostopulos je rekao policiji da su ga napadači obuzdali i gurnuli pod krevet. Takođe je tvrdio da mu je traka vezana oko vrata sužavala disajne puteve i da je izgubio svest. Ali analizom podataka sa pametnih telefona muža i žene, istražitelji su uspeli da sastave stvarnu vremensku liniju.

Saznali su da je pilot bio aktivan kada je tvrdio da je ostao bez svesti, a još više dokaza protiv njega nabavljeno je iz narukvice za fitnes koju je Karolina nosila oko zgloba.

Ona je otkrila da joj se puls ubrzao za 50 odsto tokom pet minuta i da je "umrla u ekstremnom stresu".

Njeno srce je prestalo da kuca mnogo pre nego što je njen muž rekao da je mučena u navodnoj provali.

Konstatovano je da se "proces smrti odvijao od 4.05 do 4.11 časova". Ovaj vremenski razmak dao je ubici priliku da inscenira pljačku, obesi psa i izmisli priču o albanskoj kriminalnoj bandi za kojom su policajci u početku tragali.

Pilot je policajcima rekao i da je manipulisano sigurnosnom kamerom, ali nakon što su dobili memorijsku karticu, otkrili su da je uklonjena u 1.20 sati. To je njegovu tvrdnju da je banda provalila pet sati kasnije učinilo još manje verodostojnom.

Policija je otkrila i dnevnik koji pripada Karolini u kojem je pisala o nesrećnom i nasilnom braku i da je pokušavala da ga ostavi.

U maju 2022. godine pilot je osuđen na 27 godina zatvora.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)

