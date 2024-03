"PUTIN DOŽIVEO DEBAKL U DIJASPORI" Ti Rusi neće moći da se vrate u zemlju?! Obradović: Institucijama u Rusiji se ne može verovati

Vladimir Putin ubedljivo je pobedio na predsedničkim izborima u Rusiji, i to je očekivana vest. Čak 87 procenata osvojio je aktuelni šef ruske države, a njegova tri protivkandidata - Nikolaj Haritonov, Leonid Slucki i Vladislav Davlakov ukupno 13 odsto.

Međutim, ruska dijaspora je većinom glasala potpuno drugačije, pa su tako Rusi u Beogradu Vladimiru Putinu dali samo 3 odsto glasova.

Oko 4.700 državljana Rusije glasalo je u nedelju 17. marta u Beogradu, u Ruskoj školi. Kamere su čitavog dana beležile velike gužve ne jedinom biračkom mestu, a u trenutku zatvaranja birališta veliki broj ruskih građana s pravom glasa ostao je ispred.

foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su komentarisali debakl Putina od Rusa van njihovih granica bili su Nebojša Obrknežev, Ruska stranka i Darko Obradović, direktor Centra za stratešku analizu

Obrknežev je komentarisao nizak broj glasova za Putina u našem regionu:

- Pa generalno, to su ljudi koji su pobegli iz Rusije još pre dve godine. Ja imam podatke iz dijaspore, Putin je pobedio samo u Italiji i Grčkoj, u ostalim zemljama nije. Generalno ako uzmemo u obzir da je oko milion Rusa napustilo državu 2022. godine, vidimo nezadovoljstvo njih prema njemu, ali i Putinove izjave o Rusima koji su otišli iz zemlje, što bi se reklo, srećan im put bio. S druge strane, kada sagledamo Ruse koji su ostali u toj državi i oni su sa svojom izlaznošću dominirali, znate, nije samo koliko je glasova Putin dobio u Ruskoj Federaciji, već kolika je bila izlaznost, pa na konto toga koliko je bilo ljudi koji su podržali Putina - započeo je Obrknežev, pa dodao:

- Ogroman legitimitet je on dobio od strane svog naroda. Dakle, 73.3% je bila izlaznost, a od toga skoro 88% glasova za njega. Ne znam samo da li je zabranjen povratak tim određenim Rusima koji su napustili državu. Njihovo glasanje nije poslalo nikakvu poruku Rusiji.

Obradović je komentarisao visoku izlaznost, kao i apsolutnu dominaciju Vladimira Putina:

02:47 PUTIN DOŽIVEO DEBAKL U DIJASPORI: Ti Rusi neće moći da se vrate u zemlju?! Obradović: Institucijama u Rusiji se ne može verovati

- Nije ni važno, važno je da će od zastupati Rusku Federaciju ka spoljašnjem i unutrašnjem svetu. Sama tehnika vlasti i kako se u Rusiji do nje dolazi i odlazi je apsolutno poznata. Obično odu sa nogama unapred jer niko tamo vlast dobrovoljno ne predaje. To je kao da pitate da li je normalno da je Alijev u Azerbejdžanu osvojio 90 odsto. Naravno da ne bi trebalo pecati SE na to da izlaznost daje legitimitet. Bitni su uslovi, ambijent. Činjenica je da se institucijama u Rusiji ne može verovati.

Kurir.rs

