UŽIVO IZBORI U RUSIJI: Zatvorena biračka mesta, izlaznost rekordna, samo u Moskvi skoro 3,7 miliona građana GLASALO ONLAJN (FOTO)

Glasanje na predsedničkim izborima u Rusiji polako se privodi kraju i građani će uskoro saznati ko će biti na čelu države narednih šest godina!

18.40 - NOVI SVETSKI REKORD

Izlaznost na daljinskom elektronskom glasanju (DEG) na predsedničkim izborima u Ruskoj Federaciji bila je 94 odsto!

- To je apsolutni rekord u svetu - izjavio je šef Teritorijalne izborne komisije DEG (TEC DEG) Oleg Artamonov.

1 / 3 Foto: AP

Na izborima je bilo 4.767.974 registrovanih birača koji su mogli da učestvuju u federalnom DEG sistemu.

- Taj broj je apsolutni rekord i za svet i za Rusiju. Nikad nigde u DEG-u nije učestvovao ni približan broj birača. Trenutno je već glasalo 4.499.003 birača. To je izlaznost od 94 odsto. Ako me pamćenje ne vara to je najbolji rezultat za celokupnu praksu korišćenja DEG-a u Rusiji i svetu - rekao je Artamonov u informativnom centru CIК-a.

18.15 - NIKAD VIŠE GRAĐANA NIJE IZAŠLO NA IZBORE

Izlaznost na izborima za predsednika Rusije u 20 sati po moskovskom vremenu prema podacima Centralne izborne komisije iznosila je 73,33 odsto.

Gradska izborna komisija saopštila je da je u Moskvi izlaznost 66 odsto.

1 / 4 Foto: EPA Julien Grindat

Podaci službe za praćenje glasanja pokazuju i da je skoro 3,7 miliona ljudi glasalo onlajn na ruskim predsedničkim izborima u Moskvi.

- Izdato je 3.666.413 glasačkih listića dok je primljeno 3.642.800 listića - navodi se u poruci.

18.05 - ZATVORENA BIRAČKA MESTA

Zatvorena su biračka mesta u Moskvi i regionima koji koriste moskovsko vreme. Vreme u Rusiji je dva sata ispred Srbije.

Glasanje traje još samo u Kalinjingradu!

18.00 - REKORDNA IZLAZNOST

Već je poznato da je izlaznost na izborima rekordna jer je prema podacima Centralne izborne komisije do 16 sati u nedelju, trećeg dana od otvaranja birališta, izašlo više od 70 odsto građana sa pravom glasa. Time je premašena dosadašnja najveća izlaznost iz 1996. godine kad je glasalo nepunih 69,81 odsto.

17.55 - VELIKA IZLAZNOST U SRBIJI I CRNOJ GORI

Za šest sati više od 2.000 ljudi glasalo je na ruskim predsedničkim izborima u Beogradu, a kršenja nisu zabeležena, saopštila je ruska ambasada. Glasanje je održano u nedelju u školi pri ruskoj ambasadi na Novom Beogradu.

Glasanje na ruskim predsedničkim izborima u Crnoj Gori organizovano je u zgradi Ambasade Ruske Federacije u Podgorici. Za sada je glasalo 5.000 ruskih državljana dok je ostalo oko 1.000 izbornih listića.

17.50 - PUTIN APSOLUTNI FAVORIT

Više od 114 miliona građana sa pravom glasa bira između četiri kandidata.

Aktuelni predsednik Vladimir Putin važi za apsolutnog favorita.

Na spisku se pored Putina nalaze lider desničarske Liberalno-demokratske partije (LDPR) Leonid Slucki i lider Komunističke partije (KPRF) Nikolaj Haritonov dok je četvrti kandidat za predsednika Vladislav Davankov koji predstavlja liberalno-centrističku partiju Novi ljudi.

Mandat ruskog predsednika, podsetimo, ubuduće će trajati šest godina.

