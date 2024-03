NAPETO: Ruska Baltička flota oko Kalinjingrada uvežbava rat protiv morskih BESPOSADNIH PLOVILA!

Helikopteri Baltičke flote Ruske mornarice po drugi put za veoma kratko vreme sporovode obuku posada letelica u borbi protiv površinskih besposadnih plovila (morskih dronova) na osnovu iksustava iz rata na Crnom moru, gde Crnomorska flota već duže vreme vodi intenzivna borbena dejstva protiv ukrajinskih površinskih plovila Magura 5 i podvodnih dronova.

U vežbi učestvuje 20 posada borbenih i transportnih letelica Mi-24V i Mi-8 kao i mornaričkih helikoptera Ka-29, Ka-27 i Ka-27PS mešovitog helikopterskog puka pomorske avijacije Baltičke flote.

Vežba se održava na prostoru eksklave Kalinjingrada.

“Tokom trenažnih letova odigravaće se taktičke epizode ​​za uvežbavanje misija po njihovoj nameni – pružanje vatrene podrške jedinicama armijskog korpusa Baltičke flote, uništavanje komandnih mesta, oklopnih vozila i ljudstva fiktivnog neprijatelja, izviđanje iz vazduha i uništavanje vazdušnih ciljeva, traženje i uništavanje površinskih brodova i podmornica neprijatelja na morskim poligonima flote“, saopštila je pres služba Ministarstva odbrane Ruske Federacije.

Oni su naglasili da će većinu letačko-taktičkih elemenata uvežbavati posade helikoptera na osnovu borbenog iskustva iz pomorskog ratovanja na Crnom moru.

U okviru manevara, posade helikoptera pretražuju more u potrazi za podmornicama koristeći spuštene hidroakustičke plovke, lansiraju vođene i nevođene avionske rakete različitih tipovaa, gađaju iz helikopterskih topova, lansiraju torpeda i bombe, uvežbavaju elemente manevrisanja u vazdušnoj borbi, kao i približavanje ciljevima.

Piloti mornaričke avijacije obavljaju sve zadatke borbene obuke i danju i noću. Planirano je oko 20 naleta za borbenu obuku. Planirane vežbe trajaće nekoliko dana“, zaključila je pres služba Baltičke flote.

Angažovani borbeni helikopteri u vojnoj vežbi:

MIL MI-24

Mi-24 je jurišni helikopter sposoban da uništava oklopne i neoklopne, male i površinske kopnene i površinske, male brzine i nisko leteće vazdušne ciljeve, kao i ljudstvo na liniji fronta i u taktičkoj dubini, uz prateće trupe. Helikopteri Mi-24 se mogu koristiti za izviđanje i osmatranje, miniranje područja i druge zadatake.

Mi-8

Mi-8 su višenamenski helikopteri koji se mogu koristiti za vatrenu podršku, suzbijanje vatrenih tačaka, dopremanje trupa, transport municije, naoružanja, tereta, hrane, lekova, evakuaciju ranjenih i mrtvih.

Ka-27

Ka-27 je protivpodmornički helikopter, koji je namenjen za otkrivanje, praćenje i uništavanje podmornica koje putuju na dubinama do 500 m brzinom do 75 km/h u područjima pretraživanja udaljenim do 200 km od matičnog broda u uslovima mora do pet bofora danju, a noću u jednostavnim i složenim vremenskim uslovima. Helikopter može da obavlja taktičke misije pojedinačno i u grupi, u saradnji sa brodovima na svim geografskim širinama, a može da deluje i sa obalnog aerodroma i sa broda.

Ka-27PS je helikopter za traganje i spasavanje konstruisan za traganje i spasavanje posada aviona u nevolji.

Ka-29

Ka-29 je transportni i borbeni helikopter namenjen za desantiranje marinskih jedinica naoružanjem sa brodova i plovila, vatrenu podršku amfibijskog desanta, prebacivanje ljudstva, tereta iz plutajućih baza i plovila za snabdevanje na ratne i pomorske brodove

