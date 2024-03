PUTINOV PETI PREDSEDNIČKI MANDAT: Dobio odrešene ruke da u Ukrajini radi šta hoće! Ima punu podršku naroda

Ishod izbora u Rusiji nikada nije bio sporan: ruski predsednik Vladimir Putin obezbedio je peti mandat na sumnjivom nacionalnom plebiscitu.

Trodnevni predsednički izbori u Rusiji nikada se nisu odnosili na demokratsku proceduru.

Za Kremlj, zvučna pobeda u prvom krugu će aktuelnom predsedniku dati novi pečat legitimnosti i poslati jasnu poruku: Putinov rat protiv Ukrajine ima punu podršku njegovog naroda, piše CNN.

U obraćanju ruskom narodu uoči izbora, Putin je pozvao birače da glasaju kao izraz nacionalnog jedinstva.

„Uveren sam da razumete kroz kakav težak period sada prolazi naša zemlja, sa kakvim se teškim izazovima suočavamo u gotovo svim sferama“, rekao je on. „A da bismo nastavili da im dostojanstveno odgovaramo i uspešno prevazilazimo poteškoće, i dalje treba da budemo jedinstveni i samopouzdani“.

Narod Rusije je, dodao je Putin, „jedna velika porodica“!

foto: AP Sergei Guneyev

Ovu poruku Putin je ponovio i po zavtvaranju birališta. Pred masom mladih aktivista odevenih u majce sa logom „Pobeda Putinove Rusije“ ruski predsednik je kazao da su svi Rusi „jedan tim, svi ruski građani koji su došli da glasaju“.

Potom je nejasno aludirao da je „mnogo zadataka pred nama“ nakon njegovog reizbora.

Uoči glasanja, Putin je bio stidljiv o tome šta bi tačno mogli biti ti zadaci ako bi obezbedio peti predsednički mandat.

U intervjuu sa Dmitrijem Kiseljovim, Putin je izbegao spekulacije o tome da li se, na primer, može očekivati potres vlade nakon izbora.

Upitan da li bi vlada premijera Mihaila Mišustina mogla preživeti postizbore, Putin je samo rekao: „O tome treba da razgovaramo posle izbora, nakon što se prebroje glasovi. Čini mi se da je to sada jednostavno netačno. Ali u celini, vlada radi … sasvim zadovoljavajuće“.

foto: Profimedia

Sada se pred Rusijom postavlja veće pitanje: šta zaista sledi?

Hoće li doći do prestrojavanja ležaljki na državnom brodu Kremlja? A koji su stvarni zadaci pred reizabranim Putinom?

Među posmatračima Rusije, neke spekulacije su se usredsredile na nekoliko velikih pitanja.

Za početak, ako su predsednički izbori zaista referendum o ratu u Rusiji, da li izbori daju Putinu odrešene ruke da nastavi u Ukrajini kako mu odgovara?

Po tom pitanju, izgleda da Putin ima prostora za manevar. Ruski predsednik projektuje poverenje u razvoj događaja na bojnom polju, posebno nakon pada istočnoukrajinskih gradova Bahmut i Avdivka.

A sa zapadnjačkim kolebanjima oko kontinuirane pomoći Ukrajini – posebno u američkom Kongresu, gde je ključni paket pomoći Kijevu i dalje zadržan – izborni rezultat mu daje više retoričke municije.

foto: EPA Andrej Cukic, EPA Julien Grindat, EPA Maxim Shipenkov, EPA Stringer

U svom predizbornom intervjuu sa Kiseljovim, Putin je izneo upravo tu tačku razgovora.

„Pregovarati sada samo zato što im ponestaje municije je nekako smešno sa naše strane“, rekao je projektujući uverenje da je Ukrajina na začelju.

Ali sve veći napredak Rusije u istočnoj Ukrajini imao je užasnu ljudsku cenu. I dalje se spekuliše da će Putin i njegovi generali možda morati da pokrenu novi krug postizborne mobilizacije kako bi ubacili trupe u mašinu za mlevenje mesa.

Posle početnih ruskih neuspeha u pokušaju da opkoli Ukrajinu sa tri strane i zauzme Kijev, Putin je najavio delimičnu mobilizaciju u septembru 2022. Ali Rusija je i dalje zaključana u ratu na iscrpljivanje duž fronta od 1.000 kilometara.

Neki posmatrači veruju da bi Putin morao da sačeka posle izbora da bi preduzeo potencijalno nepopularan korak još jednog velikog poziva na mobilizaciju.

foto: AP

I bez obzira na to kako se Putin bavi problemom radne snage u svojoj zemlji, na dnevnom redu je još jedna verovatna tačka. Razbijanje ruske domaće opozicije – ono što je od nje ostalo – može se nastaviti nesmetano.

U napomenama nakon zatvaranja biračkih mesta širom Rusije, Putin je napravio neobičan potez: pomenuo je dosad iz njegovih usta nespomenuto ime pokojnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog.

Putin je odavno stekao običaj da ne pominje Navaljnog, koji je umro prošlog meseca u ruskom zatvoru severno od Arktičkog kruga. Ali kao odgovor na pitanje o smrti Navaljnog i isključenju opozicionih glasova tokom predizborne kampanje, Putin je prekršio protokol i nazvao Navaljnijevu smrt „tužnim događajem“, ali je odbacio pitanje o poštenosti izbora promenivši temu, što je omiljena Putinova informaciona taktika.

foto: EPA Maxim Shipenkov

„Što se tiče gospodina Navaljnog, da, on je preminuo – to je uvek tužan događaj“, rekao je Putin. „A bilo je i drugih slučajeva kada su ljudi u zatvorima umirali. Zar se to nije dogodilo i u Sjedinjenim Državama? Jeste, i to ne jednom“.

Ovo bi moglo da sugeriše da Putin misli da je na sigurnom terenu.

Predviđanje Putinovog postizbornog pravca delovanja je težak posao. Ruski lider je kratkoročno zaštitio svoju ekonomiju od sankcija; njegove fabrike municije nadmašuju američke i njihovih evropskih saveznika dok je politički pejzaž očišćen od svake konkurencije.

Ali rat je uvek nepredvidiv. I bez obzira na Putinove napore da okrene stvari u svoju korist, dugoročni problemi Rusije – demografski pad, cena rata i sankcija, i inherentna krhkost vladavine jednog čoveka – verovatno neće nestati pre nego što se Putin kandiduje za šesti mandat.

