OSMOGODIŠNJAK PRIPREMA USPON DO BAZNOG KAMPA NA MONT EVERESTU! Dečak otkrio ZAŠTO je odlučio da ovo uradi: Razlog je NEVEROVATAN

Osmogodišnji planinar iz Velike Britanije rekao je da je "uzbuđen" zbog uspona do baznog kampa na Mont Everestu sa svojom majkom, što rade kako bi prikupili novac za humanitarne svrhe.

Frenki MekMilan redovno se penje po planinama s majkom Basijom otkako je bio malo dete, a prošle godine je obavio dosad najveći poduvat - postao je najmlađi Britanac koji se popeo na planinu Olimp u Grčkoj.

Frenki se popeo na više od 500 planina i brda, uključujući planinu Skafel Pajk kada je imao svega četiri godine.

Uoči svoje najnovije avanture, Frenki je rekao da je njegov uspon do baznog kampa na Everestu jedan korak na njegovom putovanju da se popne na celu planinu.

"Želeo bih da oborim rekord, i da budem najmlađa osoba na svetu koja se ikada popela na vrh Everesta", rekao je.

"To je oduvek bio moj san, a sada želimo samo da dođemo do baznog kampa. Znam da to nije vrh, ali jednog ćemo dana ćemo biti tamo".

Mladi planinar je rekao da se oseća spremnim za svoj uspon.

Njegova majka, 40-godišnja Basja MekMilan, kazala je da nameravaju pešaka da pređu više od 130 kilometara tokom 12 dana.

"Malo sam nervozna, naravno, zbog visine, ali ono što je važno razumeti jeste da to nije odluka koju smo doneli iz vedra neba", dodala je.

MekMilan, planinarski vodič, nastavila je: "Potpuno sam svesna rizika koje preuzimamo. Mesecima sam istraživala temu, možda čak i godinama jer sam se sama penjala na velike visine pa imam iskustva u ovom području".

