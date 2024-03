Masakr koji se dogodio u petak uveče u koncertnoj dvorani u Moskvi potresao je svet. Islamska država u pokrajini Horasan (ISKP ili ISIS-K) preuzela je odgovornost za ovaj užasan teroristički napad, u kojem je izgubljeno 137 nevinih života, dok je 180 ljudi povređeno.

Ova brutalna akcija mogla bi biti osveta terorističke organizacije Rusiji zbog navodnih veza sa talibanima. Juče je Rusija oplakivala žrtve ovog stravičnog napada, dok su upozorenja iz Vašingtona, data 7. marta, o mogućim terorističkim pretnjama na masovnim okupljanjima u Moskvi, sada dobila dodatnu težinu.

Zašto je Moskva je tada odbacila ta upozorenja?

Na ovo pitanje dao je odgovor Vlade Radulović, vojni analitičar u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije.

- To je pitanje za njihove službe zašto su tako olako odbacili upozorenja. Ima tu nekoliko pitanja kada posmatrate. Na primer, prvo, zašto vam sat i po vremena treba ako vam je prva baza Rozgvardija na nekih 4 do 5 kilometara odatle. Drugo, kako je moguće da ne postoji obezbeđenje u takvom objektu sa takvom koncentracijom ljudi koje će moći da pokriva koliko toliko ulaze i prostor unutar same hale. Naročito kada ste vi zemlja koja je u ratu. Dakle, postoje tu brojna pitanja koja nisu jasna. Osim SAD-a, i Britanci su uradili potpuno isto, a sistemom obaveznog upozoravanja je Kremlj obavešten da postoje indicije da će doći do terorističkog napada - rekao je Radulović i dodao:

04:12 AMERIKANCI I BRITANCI UPOZORILI KREMLJ NA TERORISTE! Šok tvrdnje vojnog analitičara: Moskva je napravila 2 KOBNE GREŠKE

- Da li se Islamska država Horasan krije iza napada ili ne, istraga će utvrditi. Za sada sve govori u prilog tome. Ozbiljno krilo Islamske države koja sve više problema pravi ne samo u Avganistanu, već i u Pakistanu. Pritom tamo imate Islamsku državu provincije Pakistan koja je opet posebna, ali nešto slabija grana. Vi kada pogledate njihove napade i brojnost žrtava, što stradalih, što ranjenih, vidite da su to najčešće na desetine i preko 100, 170 plus stradalih.

