PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U BALTIMORU: Ronioci još uvek tragaju za nestalima, a temperatura vode je MANJA OD 10 STEPENI

Ves Mur, guverner američke savezne države Merilenda, proglasio je vanredno stanje u Baltimoru nakon urušavanja mosta. Ronioci su u potrazi za 20 ljudi u reci u kojoj je trenutno 9 stepeni Celzijusa.

„Radimo sa međuagencijskim timom na brzom raspoređivanju federalnih resursa“, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks.

„Zahvalni smo hrabrim muškarcima i ženama koji ulažu napore da spasu umešane i molimo se za bezbednost svih“, dodaje se u saopštenju.

„Ostaćemo u bliskom kontaktu sa saveznim, državnim i lokalnim entitetima koji sprovode napore spasavanja dok nastavljamo da procenjujemo i reagujemo na ovu tragediju."

Za sada su dve osobe spašene iz vode.

„Jedna osoba je odbila uslugu i odbila je transport, u suštini ta osoba nije povređena“, rekao je šef policije Baltimora Džejms Volas

„Međutim, postojala je još jedna osoba koja je prevezena u lokalni centar za traumatologiju i koja je u veoma teškom stanju. U ovom trenutku smo još uvek u aktivnoj poziciji traganja i spasavanja i bićemo još neko vreme.Imamo veliko područje koje moramo da pretražimo. To uključuje i površinu vode, podzemnu, kao i palubu samog broda.Zvaničnici su ranije rekli da bi u vodi moglo biti i do 20 ljudi", dodaje on.

Gradonačelnik Brendon M. Skot i izvršni direktor okruga Baltimora, Džoni Olševski, objavili su da osoblje za hitne slučajeve reaguje i da su spasioci na terenu.

Rečeno je da su agencije primile pozive hitne pomoći oko 1:30 ujutro i prijavile da je brod koji je krenuo iz Baltimora udario most, uzrokujući da se on uruši. Na mostu se u to vreme nalazilo više vozila.

„Naš fokus trenutno je pokušaj da spasimo i povratimo ove ljude. Prerano je da je da se zna koliko je ljudi povređeno ili nastradalo, ali je kolaps nazvao „događajem masovnih žrtava“, kaže gradonačelnik.

On dodaje i da se činilo da "neki teret ili držači vise sa mosta", i da je to stvaralo nesigurne i nestabilne uslove, i da kao rezultat toga hitne službe rade oprezno: „Ovo je strašna situacija.“

Društvenim mrežama kruži snimak trenutka udara broda u most u Baltimoru, koji se potom srušio u reku.

Podsetimo, deo mosta Frensis Skot Ki u Baltimoru u Merilendu srušio se nakon što je veliki brod udario u njega u utorak rano ujutro.

Brod "Dali" pod zastavom Singapura zabio se u jedan od stubova mosta Skot Ki u Baltimoru dok su njime upravljala dva kapetana.

Kompanija Sinergi Marin Grup je saopštila da tačan uzrok incidenta tek treba da se utvrdi.

Kako je saopšteno iz Sinergije, mobilisana je i brodska hitna služba.

Inače, brod Dali stigao je u Baltimor iz Norfolka u ponedeljak, a bio je na putu za Kolombo na Šri Lanki. Još se ne zna koji je teret imao, a brod je trebalo da pristane u Aziju 27. aprila. Dali je brod dug 300 metara i širok 50 metara, a izgrađen je pre 5 godina.

Brod se zapalio pre potonuća, a prilikom udara više vozila je palo u reku.

