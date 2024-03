NOVI ŠEF UKRAJINSKE BEZBEDNOSTI GODINAMA OBUČAVAN U RUSKOM FSB! Zelenski ga sam izabrao, u Kijevu tvrde da nije sporan

Ukrajinski president Volodimir Zelenski otpustio je prošle nedelje Oleksija Danilova, dugogodišnjeg sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (RNBO) i na tu funkciju doveo Oleksandra Litvinjenka, dosadašnjeg šefa spoljne obaveštajne službe.

Kijev post navodi da je RNBO okuplja ministre i najviše ukrajinske zvaničnike odgovorne za bezbednosna, policijska i vojna pitanja.

Zvanično se na čelu RNBO nalazi Zelenski, ali svakodnevnim operacijama ovbog saveta upravlja sekretar kojeg postavlja predsednik Ukrajine, a to će od sada biti Litvinjenko.

Izvori Kijev posta navode da je ovaj 52-godišnjak dobro pripremljen za obavljanje ove funkcije.

Oleksandr Litvinjenko foto: Maxym Marusenko/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navodi se da on ima široko obrazovanje pošto je nakon diplomiranja na kijevskom Nacionalnom univerzitetu obavljao staž u Kanadi, Nemačkoj i na Kraljevskom koledžu studija odbrane u Londonu.

Ipak, u kontekstu aktuelnog rata Ukrajine i Rusije interesantniji je jedan drugi deo biografije Litvinjenka.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sa Litvinjenkom foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je od 1989. do 1994, dakle od prerioda pre raspada Sovjetskog saveza pa do nekoliko godina nakon formiranja nezavisnih država, uključujući Ukrajinu, na teritoriji bivšeg SSSR, bio na akademiji ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), naslednice nekadašnjeg KGB) from 1989 to 1994.

Kijev post navodi da je zbog ove stavke iz njegove biografije Litvinjenko izazvao priličnu zabrinutost javnosti i osude na društvenim mrežama, public concerns and recriminations on social media, ali i bilo kakvu reakciju opozicionih političara.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jedan od izvora ukrajinskog medija kazao je da se mislilo da Litvinjenko, zbog godina provedenih na akademiji FSB, neće moći da obavlja funkciju višu od pozicije zamenika sekretara RNBO, koju je držao u vreme bivšeg predsednika Petra Porošenka.

Navodi se da je Litvinjenko u poslednjih 10-15 godina bio na različitim upravljačkim funkcijama i da su ga oni koji su ga upoznali opisali kao "profesionalca", "iskusnu osobu" i "patriotu".

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

Bonus video:

06:39 UKRAJINA TRAŽI SPAS I VOJNU POMOĆ OD BALKANA?! Analitičar: Dolazak Zelenskog u Tiranu u vezi sa potražnjom OVOG SPECIFIČNOG oružja