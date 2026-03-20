Svi događaji
Od najnovijeg
8:50

General Revolucionarne garde demantuje Netanjahua: Proizvodimo rakete čak i u ratnim uslovima

General Ali Mohamed Naeini, portparol iranske paravojne Revolucionarne garde, izjavio je danas da Teheran i dalje proizvodi rakete, pokušavajući da opovrgne tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Iran to više nije u stanju.

Iransko oružje Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH, AP/Vahid Salemi

General Naeini je u komentaru koji su preneli državni mediji pomenuo ocenu 20 koja je najviša u iranskom školskom sistemu i smatra se savršenom.

- Naša ocena u raketnoj industriji je 20 i nema zabrinutosti u tom pogledu, jer proizvodimo rakete čak i u ratnim uslovima, što je neverovatno, a i nema posebnog problema sa gomilanjem zaliha - kazao je on.

Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

On je takođe poručkio da će rat trajati.

- Ovi ljudi očekuju da će se rat nastaviti dok se neprijatelj potpuno ne iscrpi. Ovaj rat mora da se završi onda kada senka rata skine sa zemlje - rekao je general govoreći o iranskoj javnosti.

Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

8:12

Eksplozije u Dubaiju nakon upozorenja stanovništvu

U Dubaiju su se jutros čule glasne eksplozie nakon što je stanovništvu u najvećem gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) poslato upozorenje na mobilne telefone.

Kancelarija za medije Dubaija saopštila je da su ti zvuci bili "rezultat uspešnog presretanja od strane protivvazdušne odbrane (PVO)".

Skaj njuz prenosi da nije bilo povređenih.

8:07

Napadi na Teheran i Jerusalim nakon Netanjahuove izjave o "desetokovanom" Iranu

BBC navodi da je Izrael izveo vazdušne napade na iransku prestonicu Teheran dok Iranci obeležavaju Novruz, persijsku Novu godinu.

Tokom noći Iran je lansirao rakete na Jerusalim, a glasni udari od presretanja projektila su se čuli tokom noći.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je ranije rekao novinarima da je Iran sada "desetkovan" i da nije u stanju da obogaćuje uranijum ili proizvodi balističke rakete.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

7:49

HRANA: Više od 3.000 mrtvih u Iranu od početka rata

Američka Novinska agencija aktvista za ljudska prava (HRANA) objavila je da je 3.186 ljudi u Iranu ubijeno od početka rata.

Od ukupnog broja, 1.394 su civilne žrtve - uključujući najmanje 210 dece - dok je 1.153 vojnih žrtava, a 639 nije klasifikovano.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Ranije je državna novinska agencija u Teheranu, pozivajući se na Iransko društvo Crvenog polumeseca, saopštila da je više od 18.000 civila ranjeno i da su stotine dece ubijene u američko-izraelskim napadima na Iran.

7:45

Iran nastavio napade na zalivske zemlje i na persijsku Novu godinu

Iran je i na persijsku Novu godinu jutros nastavio napade na zalivske zemlje.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein prijavili su napade raketama i dronovima u poslednjih nekoliko sati.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Ministarstvo odbrane UAE navelo je da reaguje na dolazeće pretnje iz Irana i upozorilo je stanovnike da bi mogli da čuju buku iz sistema protivvazdušne odbrane (PVO) koji presreću projektile na nebu.

Kuvajt je takođe upozorio na eksplozije kao rezultat dejstva sistema PVO i zamolio ljude da se pridržavaju bezbednosnih uputstava vlasti.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije prijavilo je presretanje i uništenje nekoliko dronova u istočnom regionu zemlje.

Dron pogodio stambeni neboder u Dubaiju i ostavio ogromnu rupu Foto: Fatima Shbair/AP

U Bahreinu su se oglasile sirene, a Ministarstvo unutrašnjih poslova zamolilo je stanovnike da odu na najbliže sigurno mesto.

Kasnije su zvaničnici rekli da je napad bio rezultat "iranske agresije" i da su šrapneli koji su pali izazvao požar u skladištu.

7:39

Izbegli stanovnici Teherana plaše se povratka u glavni grad na Novruz, žele da sve ovo bude "ružan san"

BBC piše da dani pre persijskog novogodišnjeg festivala Novruz obično donose veliko uzbuđenje u Iranu, pošto ljudi kupuju novu odeću, grickalice i slatkiše uoči jedne od najznačajnijih proslava u zemlji.

Novruz ili "Novi dan", koji označava prvi dan proleća, slavi se u Iranu i među persijskom dijasporom više od 3.000 godina.

Ove godine je drugačije.

Proslava Novruza, persijske Nove godine, u Iranu uprkos ratu Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP, Vahid Salemi/AP

Pijace i radnje su otvorene uprkos ratu, ali se deo stanovnika Teherana koji su izbegli iz prestonice plaši povratka kući pošto je glavni grad i dalje izložen najintenzivnijim američkim i izraelskim vazdušnim napadima.

- Volela bih da sve može da bude izbrisano iz naših sećanja kao da smo se upravo probudili iz ružnog sna - kazala je Iranka Mina povodom današnjeg praznika za britanski medijski servis.

7:28

Rezime 20. dana rata

