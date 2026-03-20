Danas je 21. dan rata Izraela i SAD protiv Irana , ali i persijska Nova godina, poznatija i kao Novruz (Novi dan), koju Iranci jedva da proslavljaju u strahu od novih bombardovanja.

Napadi Izraela i Irana na gasnu i naftnu infrastrukturu u regionu digli su juče naglo cene energenata, ali je kao i u prvim danima rata usledio "jo-jo efekat" i cena barela sirove nafte pala je jutros sa 119 na ispod 107 dolara, što je i dalje značajno više u odnosu na nivo od oko 70 dolara pre početka sukoba.