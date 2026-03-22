Balističkim projektilom Iran je sinoć gađao Dimonu, gde se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Na jugu Izraela, u gradu Aradu, iranski projektil je pogodio cilj - stradalo je 5 ljudi, dok je najmanje 100 povređeno.

Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ukoliko u roku od 48 sati ne bude otvoren Ormuski moreuz. Iran mu je odgovorio najavom napada na postrojenja za desalinizaciju širom Zaliva i Bliskog istoka.

Rat je do sada odneo više od 3.000 života, a najgora situacija je po tom pitanju u Iranu i Libanu. Zalivske zemlje su pod snažnim iranskim napadima, kao i američke vojne baze u regionu.