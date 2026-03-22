TRAMP DAO ULTIMATUM IRANU: "IMATE 48 SATI", TEHERAN ODGOVORIO! Izvedeni BRUTALNI UDARI na Izrael, ima MRTVIH i ranjenih, Dimona i Arad u plamenu! (FOTO/VIDEO)
Balističkim projektilom Iran je sinoć gađao Dimonu, gde se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela. Na jugu Izraela, u gradu Aradu, iranski projektil je pogodio cilj - stradalo je 5 ljudi, dok je najmanje 100 povređeno.
Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ukoliko u roku od 48 sati ne bude otvoren Ormuski moreuz. Iran mu je odgovorio najavom napada na postrojenja za desalinizaciju širom Zaliva i Bliskog istoka.
Rat je do sada odneo više od 3.000 života, a najgora situacija je po tom pitanju u Iranu i Libanu. Zalivske zemlje su pod snažnim iranskim napadima, kao i američke vojne baze u regionu.
Rat iz dana u dan postaje sve brutalniji.
Jedna osoba poginula u napadu iz Libana na severu Izraela
Jedna osoba je poginula u požaru koji je zahvatio dva vozila u blizini severne Galileje, izvestile su izraelske hitne službe. Do incidenta je došlo nakon što je izraelska vojska prijavila napade iz Libana na jedno naselje uz severnu granicu. Vojska je potvrdila da ima ranjenih i materijalne štete, ali nije iznela više detalja, piše Rojters.
Novi raketni napadi na centralni Izrael
U centralnom Izraelu u nedelju su prijavljeni udari projektila na više lokacija, saopštila je izraelska policija. Naveli su da policija i pirotehničari obezbeđuju pogođena područja.
- Izraelska policija je pre kratkog vremena primila dojave o padu projektila na području okruga Tel Aviv - navodi se u saopštenju.
- U ovom trenutku nema žrtava.
Do novih napada došlo je svega nekoliko sati nakon što je Iran gađao gradove Arad i Dimonu. U tim napadima povređeno je više desetina ljudi, a čini se da su projektili probili izraelski odbrambeni sistem.
Iranska državna televizija objavila je da je napad na Dimonu bio odgovor na, kako tvrdi Teheran, američko-izraelski napad na nuklearno postrojenje Natanz. Izraelska vojska saopštila je da joj "nije poznat" napad na Natanz. Sjedinjene Američke Države su izvele napad na to postrojenje tokom dvanaestodnevnog rata u junu.
Tone medicinske pomoći poslate u Bejrut
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da u Bejrut šalje 22 tone hitnih medicinskih potrepština. Glavni grad Libana meta je izraelskih napada od početka rata.
Iranski raketni napad na Arad: Najmanje 100 ranjenih
U iranskom raketnom napadu na grad Arad na jugu Izraela sinoć je ranjeno najmanje 100 osoba, izvestile su izraelske hitne službe. Jutro nakon napada, objavljene su fotografije koje prikazuju spasilačke ekipe na terenu, među ruševinama zgrada uništenih u napadu.
Iran: Spremni smo da sarađujemo oko Ormuza
Iran je saopštio da je spreman na saradnju sa Međunarodnom pomorskom organizacijom radi unapređenja pomorske bezbednosti i zaštite pomoraca u Zalivu, izjavio je iranski predstavnik pri toj agenciji UN, prenosi poluzvanična novinska agencija Mehr.
Iranski predstavnik Ali Musavi objasnio je da Ormuski moreuz ostaje otvoren za sav pomorski saobraćaj, osim za plovila povezana sa "neprijateljima Irana". Dodao je da je prolazak kroz taj uski plovni put moguć uz koordinaciju bezbednosnih aranžmana sa Teheranom.
- Diplomatija ostaje prioritet Irana. Ipak, ključni su potpuni prekid agresije i međusobno poverenje - rekao je Musavi. Takođe je naveo da su izraelski i američki napadi na Iran "u osnovi trenutne situacije u Ormuskom moreuzu".
U Kataru se srušio helikopter
Katarsko ministarstvo odbrane objavilo je da se u teritorijalnim vodama te zemlje srušio helikopter. Kao uzrok pada naveden je "tehnički kvar tokom redovnih zadataka". U toku je operacija potrage i spasavanja na moru uz katarsku obalu.
Eksplozije u Jerusalimu posle iranskog raketnog napada
U Jerusalimu je odjeknulo nekoliko eksplozija, izvestili su novinari AFP-a. Do eksplozija je došlo nedugo nakon što je izraelska vojska upozorila na raketni napad iz Irana usmeren prema centralnom Izraelu.
Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom saopštila je kako za sada nema izveštaja o žrtvama.
Tri balističke rakete lansirane prema Rijadu
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je da je detektovalo tri balističke rakete ispaljene prema glavnom gradu Rijadu.
Prema izjavi portparola ministarstva, PVO je presrela jednu od raketa, dok su druge dve pale na nenaseljeno područje.
Saudijska Arabija proterala iranske diplomate
Saudijska Arabija naredila je iranskom vojnom atašeu, njegovom pomoćniku i trojici radnika ambasade da napuste zemlju u roku od 24 sata, u jeku napetosti i napada Teherana na zalivske zemlje. Odluku je rano u nedelju saopštilo saudijsko ministarstvo spoljnih poslova.
Britanska nuklearna podmornica zauzela položaj u Arapskom moru
Britanska nuklearna podmornica opremljena krstarećim raketama Tomahavk zauzela je položaj u Arapskom moru, dajući Britaniji mogućnost lansiranja udara dugog dometa ako se regionalni sukob zaoštri, izvestio je Daily Mail.
Japan razmatra slanje vojske u Ormuski moreuz ako dođe do prekida vatre
Japan bi mogao da razmotri raspoređivanje svoje vojske za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu, vitalnoj arteriji za globalno snabdevanje naftom, ako se postigne prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi.
Izraelska vojska izvodi napade "u srcu Teherana"
Izraelska vojska je izjavila da sprovodi vazdušne napade u centru Teherana, dan nakon dva razorna iranska napada na jugu Izraela. Vojska "trenutno sprovodi vazdušne napade na iranski teroristički režim u srcu Teherana", navodi se u kratkoj izjavi.
Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana
Zemlje Zaliva suočavaju se sa nizom napada, dok rat na Bliskom istoku sve više utiče na svakodnevni život u regionu.
Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija saopštili su da su jutros presreli napade, pri čemu su, prema navodima Saudijske Arabije, dve rakete pale u nenaseljeno područje. Oni koji su ostali u regionu uglavnom veruju u efikasnost sistema protivvazdušne odbrane.
UAE strogo kontroliše protok informacija – snimanje napada ili posledica zabranjeno je, ali vlasti tvrde da je većina projektila uspešno presretnuta.
Kako Iran ponovo upućuje pretnje energetskoj infrastrukturi, lideri u regionu razmatraju dalje korake. Saudijska Arabija se najglasnije zalaže za moguć vojni odgovor, iako takva opcija nosi veliki rizik.
Dalja eskalacija sukoba mogla bi ozbiljno da ugrozi ekonomije ovih zemalja. Iran je takođe zapretio napadima na postrojenja za desalinizaciju, koja su ključna za vodosnabdevanje Bliskog istoka.
Ipak, uprkos tenzijama i ugroženim energetskim tokovima, lideri zemalja Zaliva poručuju da i dalje postoji prostor za diplomatsko rešenje.
Iran odgovorio Trampu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju vode
Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Tramp ostvari svoje pretnje uništenjem iranskih termoelektrana.
- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informaciona i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji - rekao je Katam al-Anbija, portparol operativne komande vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi.
Tramp preti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Ormuski moreuz za 48 sati
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata.
- Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRETNJE, ne otvori ponovno Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE - napisao je američki predsednik.
Rezime 22. dana rata
Rezime 22. dana rata