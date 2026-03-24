8:30

Netanjahu najavljuje nove napade na Iran i Liban: Nanosimo teške udarce Hezbolahu, eliminisana dva nuklearna naučnika

Skaj njuz navodi da, dok američki predsednik Donald Tramp govori o šansama za skoro okončanje rata, izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećava nove vazdušne udare.

On je najavio je da će Izrael "nastaviti da napada i Iran i Liban".

Benjamin Netanjahu

- Uništavamo raketni i nuklearni program i nastavljamo da nanosimo teške udarce Hezbolahu. Pre samo nekoliko dana eliminisali smo još dva nuklearna naučnika i još uvek smo aktivni - kazao je Netanjahu.

8:15

Iran demantovao Trampa

Iransko ministarstvo spoljnih poslova negiralo je juče da je bilo bilo kakvih pregovora sa SAD.

- Izjave američkog predsednika su deo napora da se smanje cene energenata i kupi vreme za sprovođenje njegovih vojnih planova - navode iranski mediji.

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču

Agencija Fars je, kao odgovor na Trampovu objavu na njegovoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) da Teheran "veoma želi dogovor i to ozbiljno", navela takođe da do sada nije bilo direktne komunikacije s Amerikom ili putem posrednika.

8:13

Novi snimak posledica iranskog raketnog napada na Tel Aviv

8:02

Raketa sa 100 kg eksploziva pogodila centar Tel Aviva

Izraeksla televizija Kanal 12 prenosi navode tamošnje policije da je raketa s oko 100 kilograma eksploziva pala u centar Tel Aviva, što je izazvalo veliku štetu na zgradama i vozilima.

List Harec navodi da je šest osoba lakše povređeno u raketnom napadu naTel Aviva.

7:45

Pakistan: Uvek spremni da budemo domaćin pregovora

Tahir Andrabi, portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana kazao je za BBC da je ova zemlja "uvek spremna da bude domaćin pregovora" pod uslovom da "(sukobljene) strane to žele".

On je rekao da se Pakistan "konstantno zalagao za dijalog i diplomatiju radi promocije mira i stabilnosti u regionu", nakon spekulacija da bi visoki američki zvaničnici mogli da se sastanu s iranskim kolegama u Pakistanu.

Andrabi nije ni potvrdio ni demantovao da su vođeni bilo kakvi razgovori sa bilo kojom stranom o održavanju razgovora.

7:40

Fon der Lajen: Zaustaviti rat putem pregovora, deo članica EU biće u misiji u Ormuskom moreuzu

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, tokom posete Australiji je naglasila potrebu za postizanjem mira putem pregovora kako bi se okončao rat u Iranu i poručila da je "duboko zabrinuta" zbog tekućeg sukoba.

- Od najveće je važnosti da dođemo do rešenja putem pregovara, a koje će okončati neprijateljstva koja vidimo na Bliskom istoku - kazala je Fon der Lajen na konferenciji za medije s australijskim premijerom Entonijem Albanezeom u Kanberi.

Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Ona je rekla da se neke zemlje EU se spremaju da pomognu u "misiji" zaštite Ormuskog moreuza kada se rat završi.

- Svi osećamo posledice na cene gasa i nafte, naše poslovanje i naša društva - navela je Fon der Lajen i dodala da je ta pomorska ruta "ključna za linije snabdevanja energijom širom sveta".

7:31

Spekulacije o pregovorima u Pakistanu, Bela kuća kaže da je situacija "fluidna"

Bela kuća je ublažila spekulacije o potencijalnim pregovorima između SAD i Irana o ratu, nakon što je predsednik Donald Tramp nagovestio da dve strane postižu "veliki" napredak ka sporazumu.

Nakon Trampovih komentara usledili su medijski izveštaji da bi američki potpredsednik Džej Di Vens mogao da predvodi delegaciju SAD u pregovorima s Iranom koji bi bili održani u Pakistanu.

Podsećamo da je upravo Tramp bio ključni faktor u uspostavljanju mira između Pakistana i Indije tokom prošlogodišnjeg kraćeg oružanog sukoba dve zemlje koje poseduju nuklearno oružje.

Sukob Indije i Pakistana

Međutim, Bela kuća je objavila da je situacija u vezi sa progovorima "fluidna" i upozorila da nisu zvanično planirani nikakvi sastanci između bilo kog od najviših lidera SAD i Irana.

Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće

- U pitanju su osetljivi diplomatski razgovori i SAD neće pregovarati putem medija. Ovo je fluidna situacija i spekulacije o sastancima ne bi trebalo smatrati konačnim dok ih Bela kuća formalno ne objavi - saopštila je noćas za BBC Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće.

7:20

Rezime 24. dana rata

