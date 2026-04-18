"UZEĆEMO URANIJUM NA OVAJ ILI ONAJ NAČIN" TRAMP NAJAVIO NASTAVAK PREGOVORA! Prvi brodovi prolaze kroz moreuz, SAD dozvolile kupovinu sankcionisane ruske nafte!
Danas je 49. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i 10. dan prekida vatre, iranski ministar Abas Aragči saopštio je juče da je Ormuski moreuz ponovo otvoren tokom desetodnevnog primirja između Izraela i Hezbolaha. Komercijalni brodovi imaju dozvolu prolaza, ali mnogi i dalje oklevaju.
Objavu je potvrdio i američki predsednik Donald Tramp, što je dovelo do pada cena nafte i gasa i skoka na berzama.
Libanska vojska optužila je Izrael za kršenje prekida vatre, dok se hiljade civila vraća na jug uprkos upozorenjima.
Kruzer "Selestijal Diskaveri" je prvi putnički brod koji je prošao kroz Ormuski moreuz od početka rata, nakon sporazuma o otvaranju plovnog puta za komercijalni saobraćaj tokom primirja.
Tramp: SAD će uzeti iranski uranijum, na ovaj ili onaj način
Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Države doći do iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma na ovaj ili onaj način, upozoravajući da bi transfer mogao da se odvija na „mnogo neprijateljskiji način“ ako pregovori propadnu.
Tramp je ranije tvrdio da je Iran "pristao na sve" u pregovorima sa SAD, što bi uključivalo i pristanak da se obogaćeni uranijum ukloni iz zemlje i transportuje u Ameriku.
Na pitanje da li bi takav poduhvat zahtevao američke vojnike na terenu, Tramp je u intervjuu za CBS odgovorio: "Ne. Nema vojnika." Zatim je pojasnio: "Otići ćemo tamo i uzeti ga zajedno sa njima. Uzeti ćemo ga zajedno jer ćemo do tada postići dogovor, a kada imate dogovor, nema potrebe za sukobom".
Kasnije, na skupu u Arizoni, ponovio je tu tvrdnju, predstavljajući glavne tačke mogućeg sporazuma sa Iranom. "SAD će dobiti svu nuklearnu prašinu. Da li znate šta je nuklearna prašina? To je ta bela praškasta supstanca koju stvaraju naši bombarderi B2... Svakako smo hteli da je uzmemo", rekao je, dodajući, "ali tako je opasnije uzeti".
Tramp je koristio termin "nuklearna prašina" kada je govorio o iranskim zalihama visoko obogaćenog uranijuma, ali taj termin nije poznat nuklearnoj industriji.
Teheran: Ovo je neprihvatljivo
Visoki iranski zvaničnik nazvao je Trampove tvrdnje "alternativnim činjenicama". Negirao je da je Iran pristao da pošalje svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma SAD, nazivajući takav zahtev "neprihvatljivim".
Isti izvor je odbacio tvrdnju američkog lidera da je Iran pristao da na neodređeno vreme obustavi obogaćivanje uranijuma, rekavši da Iran „nikada neće prihvatiti“ da bude "izuzetak od međunarodnog prava". Dodao je da je pitanje obogaćivanja jedna od glavnih preostalih tačaka spora između dve strane.
Tramp će obustaviti prekid vatre sa Iranom ako se do srede ne postigne mirovni sporazum o okončanju rata
- Dakle, imate blokadu i nažalost, moraćemo ponovo da počnemo da bacamo bombe - rekao je Tramp.
Izraelske odbrambene snage tvrde da su izvele skoro 11.000 napada na Iran
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su nove podatke o bombardovanju Irana, navodeći da su izvele približno 10.800 udara na zemlju.
Američka novinska agencija za ljudska prava (Hrana) izvestila je o broju poginulih 1.701 iranskog civila zaključno sa 7. aprilom, danom kada je američki predsednik Donald Tramp objavio uslovni dvonedeljni prekid vatre sa Iranom.
IDF takođe kaže da je odgovorna za preko 14.900 artiljerijskih udara i 2.500 vazdušnih udara u Libanu i kaže da je pogođeno približno 165 višespratnih zgrada.
Libanske zdravstvene vlasti kažu da je 2.100 ljudi ubijeno tokom šest nedelja sukoba u Libanu, a preko milion, ili otprilike svaki peti stanovnik, je raseljeno.
Tramp kaže da je Si Đinping "veoma srećan“ zbog Ormuskog moreuza
Američki predsedni Donald Tramp kaže da je kineski predsednik Si Đinping "veoma srećan što je Ormuski moreuz otvoren i/ili se brzo otvara", u objavi na Truth Social.
Tramp dalje kaže da će njihov sastanak u Kini, koji će se održati 14. i 15. maja, „biti poseban i, potencijalno, istorijski“.
"Mnogo će se postići!"
Kina, najveći kupac iranske nafte, dobija oko 38% svoje nafte preko Ormuskog moreuza.
Kina je bila ključna u podsticanju Irana da pregovara sa SAD i kaže da podržava prekid vatre i nastavak mirovnih pregovora.
Prvih nekoliko brodova prolazi kroz Ormuski moreuz
Nešto posle 6 sati ujutru po srednjeevropskom vremenu, nekoliko brodova je prošlo kroz Ormuski moreuz u oba smera, prema podacima kompanije MarineTraffic.
Na jugu, tri mala teretna broda pod indijskom zastavom i jedan jedrenjak prošli su kroz omanske vode.
Na severu, "Blek Maja", tanker za asfalt koji plovi pod zastavom Kurasaa, prošao je kroz iranske vode, a prati ga "TRIMMU 3", tanker za tečni naftni gas koji plovi pod zastavom Hong Konga.
Mali red brodova, uključujući tri velika tankera za tečni gasni transport, sada izgleda da je počeo da prolazi kroz iransku stranu moreuza.
Tramp: "Pregovaramo tokom vikenda"
Američki predsednik SAD Donald Tramp je rekao da će pregovori biti nastavljeni tokom vikenda, ali je upozorio da bi iransko primirje moglo biti okončano ako se do srede ne postigne dogovor.
Obraćajući se novinarima u avionu Er Fors Van na putu nazad za Vašington, predsednik je rekao: "Pregovaramo tokom vikenda".
Međutim, predsednik je insistirao da će američka blokada, koja je počela u ponedeljak, "ostati" na snazi.
Njegovi komentari dolaze nakon tvrdnji Irana da će ukinuti sopstvenu blokadu Ormuskog moreuza.
Iran je upozorio da bi mogao preduzeti mere ako se američka blokada nastavi.
Snage SAD zaustavile su 21 brod u okviru američke blokade
Američke snage su sprečile 21 brod da napusti Ormuski moreuz od početka američke blokade pre četiri dana, saopštila je Centralna komanda SAD.
Svi brodovi su poslušali američka naređenja da se okrenu i vrate u Iran.
Donald Tramp je rekao da će američka blokada "ostati na snazi" dok zemlja ne postigne sporazum sa Iranom.
Iran, koji je u petak izgleda tvrdio da je otvorio sopstvenu blokadu plovnog puta, zapretio je da će je ponovo uvesti ako američka blokada ne bude ukinuta.
SAD obnavljaju izuzeće od sankcija za rusku naftu u pokušaju da utiču na globalne cene energije
Trampova administracija je obnovila izuzeće koje dozvoljava zemljama da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne derivate na moru, dok nastoji da ublaži visoke cene energije.
Odluka je objavljena neposredno posle ponoći po britanskom vremenu.
Ministarstvo finansija SAD objavilo je licencu na svojoj veb stranici neposredno posle ponoći, dozvoljavajući zemljama da kupuju rusku naftu utovarenu na brodove od petka do 16. maja.
Ruski predsednički izaslanik Kiril Dmitrijev je ranije rekao da bi prvo izuzeće oslobodilo 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je ekvivalentno skoro jednodnevnoj svetskoj proizvodnji.
Ukrajinski saveznici kritikovali su izuzeća za rusku naftu, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je ranije rekla da nije vreme za ublažavanje sankcija protiv Rusije.
