AMERIKA SPREMA NOVE UDARE U ORMUZU! Treći nosač aviona stigao blizu Irana, Pentagon će kazniti države NATO-a koje im nisu pomogle u ratu!
Američki vojni zvaničnici razvijaju nove planove za napade na iranske obrambene kapacitete u Ormuskom moreuzu u slučaju da trenutno primirje propadne, saznaje CNN od više izvora upoznatih s planovima.
Američki predsednik Donald Tramp objavio je da su predstavnici Izraela i Libana na sastanku u Beloj kući postigli dogovor o produženju primirja za još tri nedelje.
Izraelski ambasador: Primirje nije sigurno, Liban nema kontrolu nad Hezbolahom
Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Dani Danon izjavio je da nije potpuno siguran u uspeh prekida vatre u Libanu, uprkos tome što je Donald Tramp u četvrtak objavio da je primirje produženo za tri nedelje. Danon je istakao da prekid vatre „nije stopostotan“, piše Rojters.
U razgovoru za CNN Danon je izrazio sumnju da će primirje u potpunosti zaustaviti sukob između Izraela i Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran, a koja deluje u Libanu.
- Libanska vlada nema kontrolu nad Hezbolahom - rekao je Danon.
- Hezbolah ispaljuje rakete i time pokušava da sabotira prekid vatre. A Izrael na to mora da uzvrati. Svaki put kada uočimo pretnju, mi reagujemo.
Papa Lav XIV opet kometarisao rat u Iranu
Papa Lav XIV je na povratku iz Afrike ponovo komentarisao rat u Iranu i pozvao Teheran i Vašington da se vrate pregovorima. U razgovoru s novinarima u avionu na putu za Rim izrazio je žaljenje što su pregovori propali jer nije dogovoren datum za novi krug razgovora.
Prošle nedelje Donald Tramp oštro je kritikovao prvog američkog papu zbog njegovih izjava protiv rata. Tramp mu je zamerio što se nije osvrnuo na ubijanje demonstranata u Iranu, prenosi Skaj njuz.
- Kada neki režim, neka zemlja, donosi odluke kojima nepravedno oduzima živote drugim ljudima, onda je to očigledno nešto što treba osuditi - rekao je papa.
Reagovao je na izveštaje prema kojima su iranske vlasti tokom antivladinih protesta ubile hiljade ljudi, naglasivši da nijedan režim nema pravo da donosi odluke koje vode takvom nasilju nad sopstvenim građanima.
Papa je pritom upozorio i na sve težu situaciju za civile, istakavši da „nevini ljudi stradaju“ dok političke i vojne tenzije eskaliraju. Ujedno je izrazio žaljenje zbog propasti mirovnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, ocenivši da je time dodatno produbljena ionako nestabilna i haotična situacija u regionu.
Cene nafte nastavljaju da rastu uprkos primirju između Izraela i Libana
Cene nafte jutros su na azijskim tržištima zabeležile blagi rast, uprkos vestima o produženju primirja između Izraela i Libana. Barel sirove nafte Brent poskupeo je za 0,7 odsto na gotovo 105,80 dolara, dok je cena nafte na američkom tržištu porasla za 0,6 odsto na 96,50 dolara po barelu.
Tržišta su zabrinuta da bi borbe između Izraela i Libana mogle narušiti krhko primirje između SAD i Irana. Teheran je, naime, poručio da ti sukobi predstavljaju kršenje uslovnog prekida vatre.
Cene su u uzlaznom trendu još otkako je Donald Tramp izjavio da će SAD odložiti napade sve dok Iran ne predstavi "jedinstveni predlog".
Dodatni pritisak na tržišta stvara i činjenica da su isporuke kroz ključni Ormuski moreuz i dalje uglavnom u zastoju, što ometa globalne energetske tokove.
Pentagon razmatra kazne za države NATO-a koje nisu pomogle u ratu s Iranom
Pentagon razmatra kazne za NATO saveznice, poput Španije i Velike Britanije, zbog nedostatka podrške u ratu s Iranom. Mere uključuju suspenziju iz Saveza i promenu stava o Foklandskim ostrvima.
Prema rečima zvaničnika, koji je o sadržaju mejla govorio pod uslovom anonimnosti, u dopisu se navodi da ABO „predstavlja apsolutnu osnovu NATO-a“ i da se o predloženim opcijama raspravlja na visokim nivoima u Pentagonu. Jedna od opcija predviđa i suspenziju „problematičnih“ zemalja sa važnih ili prestižnih pozicija unutar Saveza.
Predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao članice NATO-a jer nisu poslale svoje mornarice da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je zatvoren za globalni pomorski saobraćaj od početka vazdušnog rata 28. februara. Takođe je izjavio da razmatra povlačenje iz Saveza.
- Zar vi ne biste da ste na mom mestu? - upitao je Tramp u intervjuu za Rojters 1. aprila, odgovarajući na pitanje da li je povlačenje SAD-a iz NATO-a realna mogućnost.
Međutim, u internom mejlu se ne predlaže da bi Sjedinjene Države to trebalo da učine, niti se pominje zatvaranje baza u Evropi. Zvaničnik je odbio da kaže da li opcije uključuju i očekivano smanjenje američkih snaga u Evropi.
Upitan za komentar, Pentagonov sekretar za štampu Kingsli Vilson je odgovorio: "Kao što je predsednik TrAmp rekao, uprkos svemu što su Sjedinjene Države učinile za naše saveznike u NATO-u, oni nisu bili tu za nas."
Tramp: Saveznici nam očito nisu potrebni, ali trebali su da učestvuju u akciji protiv Irana
Tramp ohrabruje posetu kralja Čarlsa, kritikuje saveznike oko Irana govoreći da im je to bio test i preti BBC-ju i Britaniji.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi državna poseta kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, koja počinje sledeće nedelje, mogla da pomogne u poboljšanju odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom.
U telefonskom intervjuu takođe je govorio o svom odnosu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i drugim spornim pitanjima, piše BBC.
Na pitanje može li poseta kraljevskog para popraviti odnose, Tramp je odgovorio potvrdno.
- Apsolutno. On je sjajan čovek, fantastičan. Odgovor je bez sumnje potvrdan - rekao je Tramp.
- Dobro ga poznajem, znamo se godinama. On je odvažan i veliki čovek. Njihova poseta bi svakako bila pozitivna.“
Američka vojska sprema planove za nove udare u Ormuzu
Američki vojni zvaničnici razvijaju nove planove za napade na iranske odbrambene kapacitete u Ormuskom moreuzu u slučaju da trenutno primirje propadne, saznaje CNN od više izvora upoznatih s planiranjem.
Američka novinarka se oglasila nakon puštanja iz zatočeništva u Iraku
Američka novinarka Šeli Kitlson, koju je prošlog meseca u Bagdadu otela milicija koju podržava Iran, prvi put se oglasila na društvenim mrežama nakon što je puštena na slobodu. Ona se zahvalila „mnogim ljudima“ koji su skrenuli pažnju na njen slučaj i poručila da je „neizmerno zahvalna onima koji su radili na njenom oslobađanju“, piše Skaj njuz.
- Neizmerno sam zahvalna, i uvek ću biti, onima koji su radili na mom oslobađanju dok me ranije ovog meseca u Iraku kao taoca držala jedna oružana frakcija. Toliko je ljudi - od vladinih zvaničnika i organizacija za slobodu medija pa do moje divne zajednice kolega novinara i prijatelja - uložilo ogroman napor kako bi moj slučaj ostao u centru pažnje. Svima vam veliko, veliko hvala - napisala je u objavi.
Podsetimo, 49-godišnju novinarku otela je 31. marta sa ulice u Bagdadu iračka oružana grupa Kataib Hezbolah, koju podržava Iran.
Iz grupe su saopštili da su je odlučili osloboditi „u znak zahvalnosti za patriotske stavove odlazećeg“ iračkog premijera Mohameda Šije al-Sudanija, ne navodeći druge pojedinosti. Njeno puštanje na slobodu ranije ovog meseca potvrdio je i američki državni sekretar Marko Rubio.
